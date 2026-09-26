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Asian Games 2026: भोपाल की बेटी आशी चौकसे का बजा डंका, विमेंस 50m राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में जीता सिल्वर मेडल

मध्य प्रदेश की बेटी और स्टार शूटर आशी चौकसे ने एशियाई खेलों (Asian Games) में देश का नाम रोशन करते हुए रजत पदक (Silver Medal) अपने नाम कर लिया है।

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 11:20:08 AM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 11:33:35 AM (IST)
Asian Games 2026: भोपाल की बेटी आशी चौकसे का बजा डंका, विमेंस 50m राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में जीता सिल्वर मेडल
एशियाई खेलों में भोपाल की बेटी आशी चौकसे ने जीता सिल्वर मेडल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की बेटी और स्टार शूटर आशी चौकसे ने एशियाई खेलों (Asian Games 2026) में देश का नाम रोशन करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया है। आशी चौकसे ने यह ऐतिहासिक सफलता महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन (Three Positions) टीम स्पर्धा में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करते हुए हासिल की।

इस स्पर्धा में आशी चौकसे के साथ तिलोत्तमा सेन और विदरसा विनोद की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला।

तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने तीसरे और छठे स्थान पर रहकर क्वालिफाई किया। तिलोत्तमा ने स्टैंडिंग राउंड में 97 और 98 के स्कोर के साथ कुल 590 अंक हासिल किए। वह दो चीनी खिलाड़ियों से पीछे रहीं, जिनके स्कोर 594 और 591 थे। विदर्शा का स्टैंडिंग राउंड का प्रदर्शन शानदार रहा (98 और 98)।


उन्होंने नीलिंग राउंड के 193 के स्कोर से वापसी करते हुए कुल 588 अंक बनाए और छठे स्थान पर रहीं। स्टैंडिंग राउंड की पहली सीरीज में 93 के स्कोर ने आशी चौकसे को काफी पीछे कर दिया और वह इससे उबर नहीं पाईं। अपनी आखिरी स्टैंडिंग सीरीज में 97 के स्कोर के साथ उन्होंने कुल 585 अंक हासिल किए।

9वीं कक्षा से की थी शूटिंग करियर की शुरुआत

भोपाल की रहने वाली आशी चौकसे की निशानेबाजी यात्रा की शुरुआत कक्षा 9वीं में नेशनल कैडेट कोर (NCC) के माध्यम से हुई थी। एनसीसी से मिले शुरुआती अनुभव के बाद उनका चयन 'मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी' (भोपाल) में हुआ, जहां उन्होंने कोच सुमा शिरूर और वैभव शर्मा के मार्गदर्शन में अपनी तकनीक को निखारा।

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अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐतिहासिक सफलताएं

2022 (वर्ल्ड कप डेब्यू): बाकू (Baku) में आयोजित ISSF विश्व कप में मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक (Gold) जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही सूहल (Suhl) जूनियर विश्व कप में दो कांस्य पदक (Bronze) जीते।

2023 (एशियाई खेल, हंगझोऊ): हंगझोऊ एशियाई खेलों में आशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50m राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में रजत पदक (Silver) और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक (Bronze) अपने नाम किया।

2023 (एशियाई चैंपियनशिप): टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।

2024 (एशियाई चैंपियनशिप, जकार्ता): व्यक्तिगत 50m राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।