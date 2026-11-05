क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, इमोशनल वीडियो शेयर कर किया एलान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वर्ल्ड फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार पुर्तगाल के दिग्गज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 41 वर्षीय करिश्माई खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो साझा करते हुए अपने 23 वर्ष लंबे गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय करियर को विराम देने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही अब वे पुर्तगाल की नेशनल जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आएंगे।

रोनाल्डो ने साल 2003 में कजाकिस्तान के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद दो दशकों से अधिक समय तक उन्होंने विश्व फुटबॉल पटल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पुर्तगाल की ओर से कुल पांच फीफा विश्व कप और रिकॉर्ड छह यूरोपियन चैंपियनशिप में शिरकत की। रोनाल्डो ने अपने देश के लिए अंतिम अंतरराष्ट्रीय मुकाबला फीफा विश्व कप 2026 में वेल्स के खिलाफ खेला।

विश्व कप के निराशाजनक नतीजे के बाद आखिरकार उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। उल्लेखनीय है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि यह उनका आखिरी ग्लोबल टूर्नामेंट होगा। हालांकि अपने लंबे करियर में वे पुर्तगाल को विश्व कप की ट्रॉफी दिलाने में सफल नहीं हो सके।

विवादों और प्रतिबंध के बीच आया निर्णय

अपने संन्यास के फैसले से ठीक पहले रोनाल्डो कुछ विवादों को लेकर भी चर्चा में रहे थे। हाल ही में नेशनल कैंप छोड़ने के आरोपों के चलते पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उन पर 30 दिनों का प्रतिबंध लगाया था।

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'मैं पूरी संतुष्टि के साथ विदा ले रहा हूं'

संन्यास की घोषणा करते हुए रोनाल्डो ने भावुक संदेश में कहा, "मैं एकदम शांत और संतुष्ट मन के साथ विदा ले रहा हूं। मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि मैंने अपनी राष्ट्रीय टीम की इस जर्सी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है।" इस दौरान उन्होंने दो दशक से अधिक समय की अपनी उन उपलब्धियों और यादों को भी साझा किया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर पुर्तगाल के फुटबॉल को एक नई और बुलंद पहचान दी।