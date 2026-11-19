नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित नवनिर्मित हाकी स्टेडियम में गुरुवार से महिला एशियन चैंपियंस ट्राफी हॉकी टूर्नामेंट शुरू होगा। भारत की निगाहें लगातार तीसरी ट्राफी जीत खिताब की हैटट्रिक और कुल चौथा खिताब जीतने पर होंगी। भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज गुरुवार से ही मलेशिया के विरुद्ध करेगा।

भारतीय ने गत दो एशियन चैंपियसं ट्राफी में रांची और राजगीर में जीती थी। प्रतियोगिता में भारत के अलावा के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाइलैंड की टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। आत्मविश्वास से भरीं हैं सभी टीमें बुधवार शाम सभी छह टीमों की कप्तानों ने मीडिया से बातचीत में भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने भी कहा कि हमारी तैयारी शानदार है, खिलाड़ियों में जीत का जोश बरकरार है। सलीमा ने कहा कि टीम में युवा और सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल है।

एशियन गेम्स के बाद बेंगलुरु में टीम का कैंप लगा था और भोपाल में भी अच्छी तैयारी की है। हालांकि सलीमा ने यह भी कहा कि चीन हमें सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। उसकी टीम युवा है और वरीयता में भी हमसे आगे है। यह भी पढ़ें- भोपाल में हॉकी का महाकुंभ, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का एलान, सलीमा टेटे को कमान जापान और कोरिया की टीमें भी दावेदार जापान और कोरिया की टीमें भी मजबूत हैं, लेकिन भारतीय टीम को अपनी क्षमता पर भरोसा है। वहीं चीन की कप्तान वेई किशीओ ने कहा कि उनकी टीम चैंपियंस ट्राफी में अब तक विजेता नहीं बनी, लेकिन इस बार जीत के इरादे से आई है। मलेशिया के बाद भारत 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से खेलेगा। सेमीफाइनल 27 नवंबर और पदक के मुकाबले 28 को होंगे।