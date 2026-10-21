बिजली के झटके से चली गई थी आंखों की रोशनी, जापान में सीहोर के लाल ने जूडो में जीता कांस्य पदक

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जापान के नागोया में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में सीहोर के खिलाड़ी कपिल परमार ने जूडो में कांस्य पदक जीता है। सोमवार को पुरुष जे-1 के 70 किग्रा भार वर्ग के मुकाबले में उन्होंने इंडोनेशिया के राफली अहनाफ शिदकी को महज 1.9 मिनट में शिकस्त दी।

कमजोर रोशनी को नहीं बनने दिया कमजोरी कपिल सीहोर के पास मुर्दी गांव के रहने वाले हैं। उनकी मां धनकुंवरबाई और पिता रामसिंह परमार ने आसपास के बच्चों को मिठाई बांटकर जीत की खुशी मनाई। स्वजन ने बताया कि कपिल जब करीब 10-12 साल के थे, तब खेत में सिंचाई के दौरान उन्हें बिजली का झटका लगा था। दुर्घटना के बाद वह अचेत हो गए थे। अस्पताल में इलाज के बाद होश तो आ गया लेकिन देखने की क्षमता एकदम से कम हो गई।