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ट्रक ड्राइवर के बेटे रोशन केवट का बड़ा कमाल, उमरिया से पहली बार MP रणजी टीम में चयन

उमरिया के युवा मध्यम तेज गेंदबाज रोशन केवट का चयन मध्य प्रदेश की सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ। यह उमरिया के क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी उपलब्धि है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 02:54:21 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 03:00:38 PM (IST)
ट्रक ड्राइवर के बेटे रोशन केवट का बड़ा कमाल, उमरिया से पहली बार MP रणजी टीम में चयन
ट्रक चालक के बेटे रोशन केवट का बड़ा कमाल। (नईदुनिया)

HighLights

  1. रोशन केवट का मध्य प्रदेश रणजी टीम में चयन हुआ।
  2. उमरिया जिले से पहली बार खिलाड़ी रणजी टीम पहुंचा।
  3. रोशन ने पढ़ाई के साथ लगातार क्रिकेट का अभ्यास किया।

स्पोर्ट्स डेस्क। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं। इस कहावत को उमरिया के युवा क्रिकेटर रोशन केवट ने सच कर दिखाया है। साधारण परिवार से आने वाले मध्यम तेज गेंदबाज रोशन का चयन मध्य प्रदेश की सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ है। उमरिया जिले के क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी स्थानीय खिलाड़ी को यह उपलब्धि मिलने से खेल जगत में खुशी का माहौल है।

कड़ी मेहनत और अनुशासन से हासिल किया मुकाम

रोशन मूल रूप से ग्राम जारारोड़ा, गैरतलाई, थाना बरही क्षेत्र के निवासी हैं। वर्ष 2018 में वे क्रिकेट में आगे बढ़ने और पढ़ाई के उद्देश्य से उमरिया आए थे। उन्होंने कल्याणकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमरिया से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की।


इसके बाद उन्होंने उमरिया में रहकर पढ़ाई के साथ लगातार क्रिकेट का अभ्यास जारी रखा। जिला क्रिकेट संघ के माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया।

ट्रक चलाकर परिवार चलाते हैं पिता

रोशन के पिता रामाधार केवट ट्रक ड्राइवर हैं, जबकि उनकी माता पंचवती केवट गृहिणी हैं। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद रोशन ने क्रिकेट में करियर बनाने का सपना नहीं छोड़ा। गांव से शहर आकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान खेल और पढ़ाई पर केंद्रित रखा। उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयां महसूस करते हैं।

जिले के क्रिकेट इतिहास में पहली उपलब्धि

  • जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने रोशन के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उमरिया जिले के क्रिकेट इतिहास में यह पहला अवसर है, जब यहां का कोई खिलाड़ी मध्य प्रदेश की सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम में चयनित हुआ है। यह पूरे जिले के लिए गौरव का क्षण है। रोशन की उपलब्धि से स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

  • रोशन की सफलता पर जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष शंभूदयाल शर्मा, मोइनुद्दीन अंसारी, मानसिंह, सचिव नीरज चंदानी, कोच हिमांशु यादव सहित निपेन्द्र सिंह, संदीप सतनामी, दीपक सिंह, राकेश राउत, प्रमोद शुक्ला, दिनेश जावरे और संतोष विश्वकर्मा ने बधाई दी। सभी ने उम्मीद जताई कि रोशन अपने प्रदर्शन से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

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