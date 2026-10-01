ट्रक ड्राइवर के बेटे रोशन केवट का बड़ा कमाल, उमरिया से पहली बार MP रणजी टीम में चयन

स्पोर्ट्स डेस्क। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं। इस कहावत को उमरिया के युवा क्रिकेटर रोशन केवट ने सच कर दिखाया है। साधारण परिवार से आने वाले मध्यम तेज गेंदबाज रोशन का चयन मध्य प्रदेश की सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ है। उमरिया जिले के क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी स्थानीय खिलाड़ी को यह उपलब्धि मिलने से खेल जगत में खुशी का माहौल है।

कड़ी मेहनत और अनुशासन से हासिल किया मुकाम रोशन मूल रूप से ग्राम जारारोड़ा, गैरतलाई, थाना बरही क्षेत्र के निवासी हैं। वर्ष 2018 में वे क्रिकेट में आगे बढ़ने और पढ़ाई के उद्देश्य से उमरिया आए थे। उन्होंने कल्याणकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमरिया से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की।