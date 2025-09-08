'मिनी ब्राजील' के नाम से मशहूर शहडोल की उमा केवट का नया अचीवमेंट, MP महिला फुटबाल टीम में हुईं शामिल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर विचारपुर की गोलकीपर उमा केवट को मध्य प्रदेश की सीनियर फुटबाल टीम में शामिल किया गया है। उमा ने खेल दिवस के मौके पर राजधानी के तात्या टोपे स्टेडियम में खेले गए प्रदर्शन मुकाबले में धार जिले के सरदापुर ग्राम की टीम के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन कर प्रशंसा बटोरी थी। खेलमंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की ट्राफी प्रदान की थी। वह टीम के साथ भावनगर के लिए रवाना हो गई हैं। मप्र टीम का कैंप रायसेन जिले के देवरी में लगा था।
मप्र टीम के प्रशिक्षक परम असावार ने बताया की हमारी टीम संतुलित है। रविवार को भोपाल से टीम रवाना हो गई है। गुजरात के भावनगर में आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन के तत्वावधान में 10 से 14 सितंबर तक राष्ट्रीय ओपन सीनियर महिला फुटबाल प्रतियोगिता खेली जाएगी। उमा केवट के मप्र टीम में चयन होने पर कलेक्टर शहडोल केदार सिंह, सहायक संचालक खेल (NIS) फुटबाल प्रशिक्षक रईस अहमद, अनिल सिंह, लक्ष्मी सहिस, सीताराम सहिस, शंकर दाहिया ने शुभकामनाएं दी हैं।
भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सरदारपुर ने भले ही मुकाबला 1-0 से जीता था, लेकिन दिल विचारपुर की टीम ने जीता था। मैच का एकमात्र गोल शुरुआत में भारतीय टीम में शामिल ज्योति चौहान ने किया था। इसके बाद पूरे मुकाबले में सरदारपुर टीम ने कई प्रहार किए, लेकिन चुस्त दुरुस्त गोल कीपिंग से उमा ने सभी आक्रमणों का कुशलता पूवर्क सामना किया था। पूरे मुकाबले में उमा के खेल की उपस्थित दर्शकों ने जमकर सराहना की थी।
मध्य प्रदेश टीम इस प्रकार है: उमा केवट, कनक वाधानी, वर्षा ओड, अनुरागिनी चक्रवर्ती, हर्षिता वाटे, दीप्ति, उमा उइके, सिद्धिका विश्नोई, सयुक्ता, आकांक्षा नारते, नंदनी, अवनी, निकिता धाकड़, पूजा वाटे, ललिता, अंजली शर्मा, रक्षिता, सपना, वंदना यादव व श्रेया रजक। प्रशिक्षक परम असावार, गिरिश यादव। मैनेजर शाहिस्ता सिद्दिकी, फिजियो समरीन।
