    US Open 2025: आर्यना सबालेंका की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में अनिसिमोवा को हराकर सेरेना विलियम्स की बराबरी की

    US Open 2025 Winner: यूएस ओपन 2025 के विमेंस सिंगल्स फाइनल में आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka Woman Single) ने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। यह इस साल का उनका पहला ग्रैंड स्लैम (Grand Slam) है। यूएस ओपन 2025 के फाइनल में विश्व नंबर-1 सबालेंका ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:45:18 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 09:45:18 AM (IST)
    HighLights

    1. आर्यना सबालेंका ने दूसरी बार जीता US Open
    2. फाइनल में टूटा अनिसिमोवा का खिताबी सपना
    3. सेरेना विलियम्स की बराबरी पर पहुंचीं सबालेंका

    स्पोर्ट्स डेस्क: यूएस ओपन 2025 (US Open Grand Slam Final)) के विमेंस सिंगल्स फाइनल में बेलारूस की स्टार खिलाड़ी और विश्व नंबर-1 आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka Won Women's Singles Title) ने खिताबी जीत हासिल की। उन्होंने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 (7-3) से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। इसके साथ ही सबालेंका ने दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (Serena Williams) की बराबरी कर ली। सेरेना ने भी यूएस ओपन लगातार दूसरी बार जीता था।

    ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन के फाइनल में हारीं

    सबालेंका के लिए यह इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के फाइनल तक पहुंचीं, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज ने और फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ ने उन्हें हराया था। वहीं, विंबलडन में वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकीं। इस बार जीत के बाद सबालेंका बेहद भावुक हो गईं और घुटनों के बल बैठकर खुशी जताई।

    मैच के बाद ईएसपीएन से बातचीत में सबालेंका ने कहा, “दो फाइनल हारने के बाद मैं भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी थी। इस बार मैंने शांत रहकर खेल पर ध्यान दिया और खुद को चीजों के साथ बहने दिया।”

    अमांडा अनिसिमोवा का टूटा सपना

    दूसरी ओर, अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा। यह उनका दूसरा मेजर फाइनल था। उन्होंने सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी इगा स्विएंटेक को सीधे सेटों में 6-0, 6-0 से हराकर सबको चौंका दिया था। लेकिन खिताबी मुकाबले में वह सात डबल फॉल्ट की बड़ी गलतियों से जूझती रहीं। मैच के बाद उन्होंने अपनी हार के लिए कहीं न कहीं आर्थर एश स्टेडियम की फ्लड लाइट्स को भी जिम्मेदार ठहराया।

    अनिसिमोवा ने कहा, “यह समर मेरे लिए शानदार रहा। लगातार दो ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंचना एक उपलब्धि है, लेकिन हार का दुख भी है। आज मैं अपने सपनों के लिए पूरी तरह नहीं लड़ सकी।” इससे पहले वह विंबलडन 2025 के फाइनल तक भी पहुंची थीं, लेकिन वहां उन्हें पोलैंड की इगा स्विएंटेक से हार का सामना करना पड़ा था।

