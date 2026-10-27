देवास के तीन खिलाड़ियों का वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में चयन, चीन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : शहर के लिए गौरव का विषय है कि शहर के तीन सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों अनुष्का दवंडे, आदित्य बालोदिया एवं निपुण सांगते का भारतीय टीम में चयन हुआ है। ये खिलाड़ी चीन में आयोजित होने वाली पांचवीं वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चौंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक चीन में आयोजित होगी विश्वामित्र अवॉर्डी एवं सॉफ्ट टेनिस प्रशिक्षक सुदेश सांगते ने बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक चीन में आयोजित होगी। भारतीय टीम में चयनित तीनों खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल, मेहनत और निरंतर अभ्यास के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।