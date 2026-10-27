देवास के तीन खिलाड़ियों का वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में चयन, चीन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : शहर के लिए गौरव का विषय है कि शहर के तीन सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों अनुष्का दवंडे, आदित्य बालोदिया एवं निपुण सांगते का भारतीय टीम में चयन हुआ है। ये खिलाड़ी चीन में आयोजित होने वाली पांचवीं वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चौंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विश्वामित्र अवॉर्डी एवं सॉफ्ट टेनिस प्रशिक्षक सुदेश सांगते ने बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक चीन में आयोजित होगी। भारतीय टीम में चयनित तीनों खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल, मेहनत और निरंतर अभ्यास के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।
उन्होंने कहा कि देवास के खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन शहर के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि अन्य युवा खिलाड़ियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।
भारतीय टीम में शामिल होने वाले तीनों खिलाड़ियों अनुष्का दवंडे, आदित्य बालोदिया और निपुण सांगते ने बेहतरीन खेल के प्रदर्शन करने की बात बताते हुए कहा कि भारतीय टीम में शामिल होकर देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। हम पूरी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने कोच तथा अपने माता-पिता को दिया।
चयनित खिलाड़ियों को देवास-शाजापुर क्षेत्र के सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी, मप्र सॉफ्ट टेनिस संघ की अध्यक्ष डा. आयुषी देशमुख, भाजपा जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव, संघ की उपाध्यक्ष डॉ. समीरा नईम, सचिव माया सांगते, भाजपा जिला महामंत्री राजेश यादव, खेलगुरु राधेश्याम सोलंकी, श्रीकांत उपाध्याय, जिला अध्यक्ष महेश चौहान, हेमेंद्र निगम, प्रवीण सांगते, मनीष जायसवाल, कमल ठाकुर आदि ने बधाई दी।
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