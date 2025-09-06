हार्दिक पांड्या का नया हेयरस्टाइल वायरल, कप्तान सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की रणनीति से बढ़ा Asia Cup 2025 का रोमांच
Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 2025 के लिए भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है। आईसीसी अकादमी ग्राउंड में अभ्यास के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर नजर आए। वहीं, हार्दिक पांड्या का नया हेयरस्टाइल (Hardik Pandyas New Look Goes Viral) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत 10 सितंबर को UAE से भिड़ेगा।
Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 01:32:17 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 01:38:50 PM (IST)
Asia Cup 2025: दुबई पहुंची भारतीय टीम तैयारी में जुटी
स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप टी20 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय टीम दुबई (Asia Cup T20 2025) पहुंच चुकी है। शुक्रवार को ICC अकादमी ग्राउंड पर टीम ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, बल्लेबाज शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर मैदान पर रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। हालांकि, टीम के अभ्यास से ज्यादा चर्चा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya's New Look Viral) के नए हेयरस्टाइल की हो रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
बार स्पाइक कट के साथ नजर आए हार्दिक
हार्दिक पांड्या इस बार स्पाइक कट के साथ नजर आए, जिसमें साइड के बाल छोटे रखे गए हैं और पीछे लंबी चोटी छोड़ी गई है। उन्होंने अपने पूरे बालों को सैंडी ब्लोंड रंग से डाई किया है, जिससे उनका नया स्टाइलिश लुक चर्चा का विषय बन गया है।
भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में
टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE से होगा। इसके बाद टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान से भिड़ेगी। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं।
भारत बनाम पाकिस्तान
अगर भारत और पाकिस्तान सुपर-4 में जगह बनाते हैं, तो दोनों 21 सितंबर को एक बार फिर आमने-सामने होंगे। यहां तक कि अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो टूर्नामेंट में तीसरी बार भी भिड़ंत संभव है।
1984 में हुई शुरुआत
गौरतलब है कि एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और अब तक 16 बार यह टूर्नामेंट खेला जा चुका है। भारत ने इसे सबसे ज्यादा 8 बार जीता है। श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार खिताब अपने नाम किया है। इस बार भी भारतीय टीम खिताब जीतकर रिकॉर्ड और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी।