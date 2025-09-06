हार्दिक पांड्या का नया हेयरस्टाइल वायरल, कप्तान सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की रणनीति से बढ़ा Asia Cup 2025 का रोमांच

स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप टी20 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय टीम दुबई (Asia Cup T20 2025) पहुंच चुकी है। शुक्रवार को ICC अकादमी ग्राउंड पर टीम ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, बल्लेबाज शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर मैदान पर रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। हालांकि, टीम के अभ्यास से ज्यादा चर्चा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya's New Look Viral) के नए हेयरस्टाइल की हो रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

बार स्पाइक कट के साथ नजर आए हार्दिक हार्दिक पांड्या इस बार स्पाइक कट के साथ नजर आए, जिसमें साइड के बाल छोटे रखे गए हैं और पीछे लंबी चोटी छोड़ी गई है। उन्होंने अपने पूरे बालों को सैंडी ब्लोंड रंग से डाई किया है, जिससे उनका नया स्टाइलिश लुक चर्चा का विषय बन गया है।