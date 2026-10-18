1 रुपये के मोबाइल रिचार्ज में 24GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग! BSNL का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान, ऐसे उठाएं फायदा

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नए ग्राहकों के लिए अपने बहुचर्चित 1 रुपये वाले प्रीपेड ऑफर की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। मार्केट में लंबे समय से उपलब्ध यह 'फ्रीडम 2.0' (Freedom 2.0) ऑफर अब नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि, कंपनी ने इसके प्लान स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है पहले जहां 1 रुपये में 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी दी जाती थी, वहीं अब इसे घटाकर 24 दिन कर दिया गया है।

BSNL ₹1 प्लान बीएसएनएल का यह 1 रुपये वाला विशेष प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग सुविधा के साथ आता है। इसके अलावा इसमें प्रतिदिन 1GB डेटा और 100 मुफ़्त SMS का लाभ भी मिलता है। यह ऑफर अब 9 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसका लाभ उठाने के लिए ग्राहक अपने निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र या अधिकृत रिटेलर से संपर्क कर सकते हैं। किसके लिए है यह प्लान? यह योजना केवल उन नए ग्राहकों के लिए लागू होगी जो नया बीएसएनएल सिम कार्ड खरीद रहे हैं। एक बार नया सिम एक्टिवेट होने के बाद यह ऑफर दोबारा उसी नंबर या यूजर को नहीं मिलेगा।