सिर्फ 142 रुपये में 28 दिन का प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ SMS भी, सिम एक्टिव रखना हुआ बेहद सस्ता

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्देश के बाद प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए केवल सर्विस वैलिडिटी वाले किफायती प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। नियामक की मंशा मोबाइल रिचार्ज को सस्ता बनाना था, जिसके तहत प्लान्स से अनिवार्य इंटरनेट डेटा को अलग कर दिया गया है।

इससे केवल कॉलिंग और सिम एक्टिव रखने की चाह रखने वाले ग्राहकों का मासिक बजट काफी कम हो जाएगा। इन प्लान्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वैलिडिटी एक्टिव रहने के दौरान आवश्यकता पड़ने पर यूजर अलग से डेटा टॉप-अप या वाउचर ले सकते हैं।