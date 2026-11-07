सिर्फ 142 रुपये में 28 दिन का प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ SMS भी, सिम एक्टिव रखना हुआ बेहद सस्ता

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्देश के बाद प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए केवल सर्विस वैलिडिटी वाले किफायती प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। नियामक की मंशा मोबाइल रिचार्ज को सस्ता बनाना था, जिसके तहत प्लान्स से अनिवार्य इंटरनेट डेटा को अलग कर दिया गया है।
इससे केवल कॉलिंग और सिम एक्टिव रखने की चाह रखने वाले ग्राहकों का मासिक बजट काफी कम हो जाएगा। इन प्लान्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वैलिडिटी एक्टिव रहने के दौरान आवश्यकता पड़ने पर यूजर अलग से डेटा टॉप-अप या वाउचर ले सकते हैं।
रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (वीआई) ने ग्राहकों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बिना डेटा वाले नए और सस्ते विकल्प बाजार में उतारे हैं।
रिलायंस जियो ने कम बजट वाले उपभोक्ताओं के लिए 147 रुपये का प्लान पेश किया है। इस पैक में यूजर्स को 22 दिनों की सर्विस वैलिडिटी दी जा रही है। इसके तहत किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 एसएमएस की सुविधा मिलती है। प्लान में कोई इंटरनेट डेटा शामिल नहीं है, लेकिन जरूरत होने पर यूजर अलग से डेटा ऐड-ऑन जोड़ सकते हैं। इस प्लान का दैनिक खर्च लगभग 6.68 रुपये पड़ता है।
भारती एयरटेल ने 28 दिनों की वैलिडिटी चाहने वाले ग्राहकों के लिए 185 रुपये का रिचार्ज विकल्प पेश किया है। इस प्लान में पूरे 28 दिनों तक असीमित कॉलिंग और 300 लोकल व एसटीडी एसएमएस मिलते हैं। जियो की तरह एयरटेल के इस पैक में भी कोई डेटा बंडल नहीं किया गया है। रोजाना के खर्च के हिसाब से यह प्लान उपभोक्ता को लगभग 6.61 रुपये प्रतिदिन का पड़ता है।
सर्विस वैलिडिटी के मामले में वोडाफोन आइडिया का प्लान सबसे ज्यादा किफायती साबित हो रहा है। वीआई के 142 रुपये वाले पैक में ग्राहकों को 28 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है। इस दौरान अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस का लाभ उठाया जा सकता है। डेटा रहित इस प्लान का दैनिक खर्च महज 5.07 रुपये के करीब बैठता है, जो वर्तमान में इस श्रेणी का सबसे कम दैनिक खर्च है।
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टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये तीनों रिचार्ज उन यूजर्स के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर उभरे हैं जो सेकेंडरी सिम को केवल एक्टिव रखना चाहते हैं या जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती। यदि कभी अचानक इंटरनेट की आवश्यकता पड़ भी जाए, तो सर्विस वैलिडिटी के दौरान डेटा बूस्टर पैक के जरिए तुरंत इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है।