    EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि, भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अहम बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने बेसिक सैलरी का एक त

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 11:09:01 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 11:09:01 AM (IST)
    EPFO मेंबर पोर्टल को एक्सेस करना हुआ आसान, ऐसे देखें अपनी PF सेविंग्स
    EPFO मेंबर पोर्टल को एक्सेस करना हुआ आसान

    HighLights

    1. भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अहम बचत योजना है
    2. कर्मचारी और नियोक्ता बेसिक सैलरी का तय हिस्सा जमा करते हैं
    3. रिटायरमेंट सेविंग के साथ-साथ पेंशन लाभ और बीमा कवर भी मिलता है

    टेक्नोलॉजी डेस्क। EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि, भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अहम बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने बेसिक सैलरी का एक तय हिस्सा जमा करते हैं। इस योजना के तहत रिटायरमेंट सेविंग के साथ-साथ पेंशन लाभ और बीमा कवर भी मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का मेंबर पोर्टल UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए PF अकाउंट से जुड़ी तमाम सुविधाएं मैनेज करने की सुविधा देता है।

    EPFO मेंबर पोर्टल की मदद से PF बैलेंस चेक करना, पासबुक डाउनलोड करना, KYC विवरण अपडेट करना और PF राशि का आंशिक या पूरा निकासी अनुरोध करना संभव है। इसके लिए सबसे जरूरी कदम पोर्टल को एक्सेस करना होता है।


    कई लोगों को होती है दिक्कत

    कई यूजर्स को EPF अकाउंट चेक करने में दिक्कत आती है, लेकिन समय-समय पर बैलेंस देखने से यह सुनिश्चित होता है कि योगदान नियमित रूप से हो रहा है। इससे रिटायरमेंट प्लानिंग भी बेहतर तरीके से की जा सकती है। यहां हम आपको EPFO मेंबर पोर्टल में लॉग इन करने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं।

    EPFO मेंबर पोर्टल में लॉग इन करने का तरीका

    सबसे पहले EPFO का आधिकारिक मेंबर पोर्टल खोलें। इसके बाद अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दर्ज करें, जिसे पहले से एक्टिव होना जरूरी है। अब UAN से जुड़ा पासवर्ड डालें और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरें। अंत में Sign in पर क्लिक करें।

    EPFO मेंबर पोर्टल का पासवर्ड कैसे रीसेट करें

    यूनिफाइड पोर्टल खोलें या लॉगिन पेज पर Forgot Password विकल्प पर जाएं। यहां अपना UAN, नाम, जन्मतिथि, जेंडर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। कैप्चा भरने के बाद Get Authorisation PIN चुनें। मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और नया पासवर्ड सेट कर उसे कन्फर्म करें।

    पासवर्ड रीसेट होने के बाद आप अपने UAN और नए पासवर्ड से दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि OTP वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर UAN से लिंक होना जरूरी है। लॉग इन करने के बाद यूजर्स PF पासबुक देख सकते हैं, KYC अपडेट कर सकते हैं और निकासी से जुड़ी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं।

