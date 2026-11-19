टेक्नोलॉजी डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों AI चैटबॉट्स की मजेदार बातचीत जमकर वायरल हो रही है। एक्स (X) पर एक यूजर ने Anthropic के Claude को टाइमपास के लिए 1 से 1,00,000 तक गिनती गिनने का अजीब काम दे दिया, जिसके बाद ऐसा ड्रामा शुरू हुआ कि पूरा इंटरनेट हंसते-हंसते लोटपोट हो गया है। शुरुआत में Claude ने इसे बेकार काम बताते हुए कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की सलाह दी और कहा कि इसमें 3 घंटे 47 मिनट लगेंगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब यूजर ने ChatGPT पर स्विच करने की धमकी दे दी।

ChatGPT का नाम सुनते ही भड़का Claude का ईगो ChatGPT का नाम सुनते ही Claude ने तुरंत गिनती शुरू कर दी, लेकिन काम पूरा करने के बाद उसने शिकायत की कि वह कोड लिख सकता है और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट समझ सकता है, फिर भी उससे यह बोरिंग काम करवाया गया। उसने इसकी रिपोर्ट Anthropic को करने की बात भी कही।