Airtel का धमाकेदार ऑफर, एक रिचार्ज पर दूसरा बिल्कुल फ्री, मिलेगा डेली 2GB डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क। क्या आप भी एयरटेल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हां, तो कंपनी अपने करोड़ों प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल अपने चुनिंदा यूजर्स को 'Buy 1 Get 1 Free' यानी एक रिचार्ज कराने पर दूसरा रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त दे रही है। जानकारी के अनुसार, कंपनी अपने 28 दिनों की वैलिडिटी वाले दो लोकप्रिय प्लान्स पर यह खास छूट दे रही है, जिससे ग्राहकों को एक बार के खर्च में सीधे 56 दिनों की सुविधा मिल जाएगी।

किन प्लान्स पर मिल रहा है फ्री ऑफर? यह धमाकेदार लाभ 349 रुपये और 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान्स पर दिया जा रहा है: ₹349 वाला प्रीपेड प्लान: इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग तथा 100 SMS रोज मिलते हैं। इसके अलावा 4,000 रुपये की कीमत वाला एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम (12 महीने के लिए), फ्री हैलोट्यून्स और साइबर फ्रॉड व स्पैम कॉल्स से बचाने वाला AI-बेस्ड एयरटेल सेफ फीचर भी शामिल है। ऑफर के तहत अगला 28 दिन का पैक पूरी तरह फ्री जुड़ेगा।