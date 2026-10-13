Airtel का नया धमाकेदार रिचार्ज प्लान लॉन्च, रोज 2GB डेटा के साथ 1 साल के लिए Adobe Express फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क। Airtel का नया रिचार्ज प्लान लॉन्च हो गया है, 348 रुपए के इस रिचार्ज में रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का फायदा मिलता है।

टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 348 रुपए में एक नया प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान पेश किया है। इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलती है। जिन्हें हर दिन ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, उनके लिए यह प्लान एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हालांकि, Airtel के पास पहले से एक और 349 रुपए वाला प्लान है।