बिना इंटरनेट वाले सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान! सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए किसका प्लान है ज्यादा फायदेमंद?

टेक्नोलॉजी डेस्क। मोबाइल रिचार्ज कराते समय कई बार यूजर्स को ऐसे महंगे प्लान चुनने पड़ते हैं, जिनमें मिलने वाला इंटरनेट डेटा उनके किसी काम का नहीं होता है। यह परेशानी खासकर उन लोगों को ज्यादा होती है, जो फीचर फोन चलाते हैं या जिनका स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे यूजर्स के लिए बिना डेटा वाले Voice-Only रिचार्ज प्लान एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आए हैं।

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां Airtel और Vodafone Idea (Vi) अपने ग्राहकों को ऐसे किफायती प्लान ऑफर कर रही हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा तो मिलती है, लेकिन डेटा शामिल नहीं होता है। आइए जानते हैं कि दोनों कंपनियों के प्लान में क्या अंतर है और किसका रिचार्ज ज्यादा सस्ता है।