अमेजन सेल में मिल रही हैं ये 5 सस्ती बाइक्स, हीरो और बजाज की मोटरसाइकिलों पर नो-कॉस्ट EMI का फायदा

ऑटो डेस्क। देश के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। इस सेल में कई कंपनियां अपने टू-व्हीलर्स भी बेच रही हैं। Hero MotoCorp HF Deluxe Drum Self Start इस मोटरसाइकिल की अमेजन लिस्टेड प्राइस 66,030 रुपये रखी गई है, आप इसे 2,321 रुपये की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है।

इस मोटरसाइकिल में 97.2 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 5.9 kW का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं इसके फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 130 mm ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। बाइक में 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया गया है।

Bajaj Ct 110 X Black Silver इस मोटरसाइकिल की अमेजन लिस्टेड प्राइस 75,166 रुपये है, इसे 2,643 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर भी नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन उपलब्ध है, जो आपके बैंक और क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 99.6 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन मिलता है, जो 8.2 Ps का पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 110 mm ड्रम ब्रेक CBS के साथ दिया गया है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। बता दें कि बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। Bajaj Platina 110 Es Drum इस मोटरसाइकिल की अमेजन लिस्टेड प्राइस 76,033 रुपये है, आप इसे 2,673 रुपये की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन उपलब्ध है। इस मोटरसाइकिल में 115.06 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 8.6 PS का पावर और 9.81 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है और बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।