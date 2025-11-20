Google Pixel 10 खरीदने का सुनहरा मौका, Amazon पर मिल रहा 15 हजार रुपये तक का डिस्काउंट
Google Pixel 10 पर Amazon अब तक की सबसे बड़ी छूट दे रहा है। फोन की असली कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन ऑफर के साथ इसे सिर्फ 67,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ बैंक ऑफर मिलाकर कुल 15 हजार रुपये तक की बचत हो रही है। फोन कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले में काफी दमदार है।
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 10:15:05 AM (IST)
Google Pixel 10 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प। (फाइल फोटो)
HighLights
- Pixel 10 पर Amazon दे रहा भारी 15 हजार का डिस्काउंट।
- 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला प्रीमियम वेरिएंट उपलब्ध।
- 48MP ट्रिपल कैमरा और 4970mAh बैटरी का मजबूत कॉम्बिनेशन।
टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप इन दिनों एक प्रीमियम Android स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Google Pixel 10 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। हाल ही में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया जा रहा है।
क्लीन यूजर इंटरफेस, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा क्वालिटी के लिए मशहूर Pixel सीरीज हमेशा से उपयोगकर्ताओं की पहली पसंद रही है। ऐसे में Pixel 10 पर मिल रही यह बड़ी डील मिस करना नुकसानदायक हो सकता है।
Amazon पर Google Pixel 10 की बड़ी डील
अमेजन इस समय Google Pixel 10 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर भारी छूट दे रहा है। फोन की असली कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसे महज 67,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ Federal Bank क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का अतिरिक्त ऑफर भी मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर ग्राहक पूरे 15 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स
Pixel 10 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। फोन में गूगल का लेटेस्ट Tensor G5 प्रोसेसर और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो इसे बेहद तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है।
कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस
- इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP का OIS सपोर्टेड मेन कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10.8MP का टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल जूम और OIS के साथ) मिलता है।
- फ्रंट में 10.5MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग को शानदार बनाता है। फोन में 4970mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जो इसे पूरे दिन चलने में सक्षम बनाता है।
- Pixel 10 अपने प्रीमियम डिजाइन, दमदार फीचर्स और आकर्षक ऑफर के साथ फिलहाल मार्केट में सबसे किफायती प्रीमियम स्मार्टफोन्स में से एक साबित हो रहा है।