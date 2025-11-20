Google Pixel 10 खरीदने का सुनहरा मौका, Amazon पर मिल रहा 15 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप इन दिनों एक प्रीमियम Android स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Google Pixel 10 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। हाल ही में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया जा रहा है।

क्लीन यूजर इंटरफेस, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा क्वालिटी के लिए मशहूर Pixel सीरीज हमेशा से उपयोगकर्ताओं की पहली पसंद रही है। ऐसे में Pixel 10 पर मिल रही यह बड़ी डील मिस करना नुकसानदायक हो सकता है। Amazon पर Google Pixel 10 की बड़ी डील अमेजन इस समय Google Pixel 10 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर भारी छूट दे रहा है। फोन की असली कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसे महज 67,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ Federal Bank क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का अतिरिक्त ऑफर भी मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर ग्राहक पूरे 15 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं।