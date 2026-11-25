ऑटो डेस्क। विधायक अनंत सिंह के घर आज जश्न का माहौल है। एक तरफ तो उनकी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर जोरों-शोरों से तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ इस शाही शादी में कारों का कलेक्शन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

दामाद को मिली 3.5 करोड़ रुपये की डिफेंडर इस शाही शादी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार हैं, जिनके तोहफे ने तहलका मचा दिया है। अनंत सिंह ने अपने दामाद के लिए करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपये कीमत वाली सफेद लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी खरीदी है। डिफेंडर एसयूवी अपनी बेजोड़ रोड प्रेजेंस, शाही केबिन और दमदार ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है।