Apple फैंस की लगी लॉटरी! शुरू हुई 'Apple Days Sale', iPhone 17 Pro पर मिल रहा भारी डिस्काउंट।
Tech News: अगर आप लंबे समय से Apple के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro को अपना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब अपनी जेब ढीली करने का सही समय आ ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 06:01:06 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 06:01:06 PM (IST)
HighLights
- ₹1,34,900 वाला iPhone 17 Pro मात्र ₹1.25 लाख में
- जानें विजय सेल्स के बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट की पूरी डिटेल
- बिना बैंक ऑफर के भी मिल रही ₹9000 से ज्यादा की सीधी छूट
टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप लंबे समय से Apple के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro को अपना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब अपनी जेब ढीली करने का सही समय आ गया है। मशहूर रिटेलर विजय सेल्स (Vijay Sales) ने आज से अपनी बहुप्रतीक्षित ‘Apple Days Sale’ की शुरुआत कर दी है। इस सेल की सबसे हॉट डील iPhone 17 Pro पर मिल रही है, जहाँ फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स को मिलाकर आप भारी बचत कर सकते हैं।
₹1.35 लाख वाला फोन अब ₹1.25 लाख के करीब
Apple ने जब अपनी फ्लैगशिप iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी, तब इसके प्रो मॉडल (बेस वेरिएंट) की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 रखी गई थी। लेकिन विजय सेल्स की इस स्पेशल सेल में बिना किसी तामझाम के, आपको सीधे ₹9,410 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद फोन की प्रभावी कीमत गिरकर ₹1,25,490 रह जाती है।
बैंक ऑफर्स का तड़का: ₹5000 की अतिरिक्त बचत
फ्लैट डिस्काउंट के ऊपर विजय सेल्स ने कई बैंकों के साथ हाथ मिलाया है, जिससे आपकी बचत और बढ़ जाती है:
- ICICI बैंक: क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर ₹5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट।
- HDFC बैंक: क्रेडिट कार्ड EMI पर ₹4,500 तक की छूट।
- SBI और IDFC First बैंक: इन कार्ड्स पर भी ₹4,000 तक का डिस्काउंट और No-Cost EMI की सुविधा उपलब्ध है।
- कुल मिलाकर: अगर आप सभी ऑफर्स का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस लेटेस्ट आईफोन पर ₹14,000 से ज्यादा की कुल बचत कर सकते हैं।
क्यों खास है iPhone 17 Pro?
महज डिस्काउंट ही नहीं, यह फोन अपनी परफॉर्मेंस के दम पर भी मार्केट में छाया हुआ है। इसके मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं:
- A19 Pro चिपसेट: यह Apple का अब तक का सबसे एडवांस और पावरफुल प्रोसेसर है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को मक्खन जैसा स्मूथ बनाता है।
- एडवांस AI फीचर्स: इसमें नए 'Apple Intelligence' का सपोर्ट मिलता है जो आपके डेली टास्क को आसान बनाता है।
- प्रो-डिस्प्ले: इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है।
- प्रो-कैमरा: फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जो सिनेमैटिक लेवल की वीडियो और फोटो कैप्चर करता है।
देर न करें, स्टॉक सीमित है!
विजय सेल्स की यह सेल साल के अंत तक या स्टॉक रहने तक चलेगी। ऐसे में अगर आप नए साल की शुरुआत एक नए आईफोन के साथ करना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। आईफोन के अलावा ऐपल वॉच, आईपैड और मैकबुक पर भी शानदार ऑफर्स उपलब्ध हैं।