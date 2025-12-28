Apple फैंस की लगी लॉटरी! शुरू हुई 'Apple Days Sale', iPhone 17 Pro पर मिल रहा भारी डिस्काउंट।

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप लंबे समय से Apple के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro को अपना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब अपनी जेब ढीली करने का सही समय आ गया है। मशहूर रिटेलर विजय सेल्स (Vijay Sales) ने आज से अपनी बहुप्रतीक्षित ‘Apple Days Sale’ की शुरुआत कर दी है। इस सेल की सबसे हॉट डील iPhone 17 Pro पर मिल रही है, जहाँ फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स को मिलाकर आप भारी बचत कर सकते हैं।

₹1.35 लाख वाला फोन अब ₹1.25 लाख के करीब Apple ने जब अपनी फ्लैगशिप iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी, तब इसके प्रो मॉडल (बेस वेरिएंट) की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 रखी गई थी। लेकिन विजय सेल्स की इस स्पेशल सेल में बिना किसी तामझाम के, आपको सीधे ₹9,410 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद फोन की प्रभावी कीमत गिरकर ₹1,25,490 रह जाती है।