    सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं, धुआं उठते ही पारदर्शी हो जाएगा दरवाजा, सामने आया 'मैजिकल ग्लास'

    China News: दक्षिण चीन के अत्याधुनिक शहर शेनझेन में स्थित एक शॉपिंग मॉल ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए एक ऐसा अनोखा और सख्त कदम उठाया ह ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 02:50:13 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 02:50:13 PM (IST)
    सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं, धुआं उठते ही पारदर्शी हो जाएगा दरवाजा, सामने आया 'मैजिकल ग्लास'
    सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं।

    HighLights

    1. टॉयलेट में स्मोकिंग की तो वायरल हो जाएंगे आप
    2. धूम्रपान रोकने के लिए चीन का हाईटेक फॉर्मूला
    3. चीन के मॉल और दुकानों में लगा ऐसा सिस्टम

    डिजिटल डेस्क। दक्षिण चीन के अत्याधुनिक शहर शेनझेन में स्थित एक शॉपिंग मॉल ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए एक ऐसा अनोखा और सख्त कदम उठाया है, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक हो रही है। इस मॉल ने पुरुषों के शौचालयों में स्मार्ट ट्रांसपैरेंट ग्लास तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो धूम्रपान करते ही अपनी गोपनीयता “खुद-ब-खुद” खत्म कर देती है।

    टॉयलेट में लगाया गया स्मार्ट और सख्त सिस्टम

    दरअसल, शेनझेन के एक शॉपिंग सेंटर में पुरुषों के टॉयलेट के दरवाजों पर खास किस्म का शीशा लगाया गया है। यह शीशा सामान्य स्थिति में धुंधला रहता है, ताकि अंदर मौजूद व्यक्ति की निजता बनी रहे। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति टॉयलेट के भीतर सिगरेट पीता है और धुआं फैलता है, सिस्टम सक्रिय हो जाता है।


    धुएं को सेंसर द्वारा पहचानते ही कुछ ही सेकंड में बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। इसके साथ ही दरवाजे पर लगा यह शीशा पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है। नतीजा यह होता है कि बाहर से अंदर मौजूद व्यक्ति साफ दिखाई देने लगता है। यानी धूम्रपान करने वाला न सिर्फ नियम तोड़ता पकड़ा जाता है, बल्कि सार्वजनिक शर्मिंदगी का भी सामना करता है।

    पहले से दी गई चेतावनी

    शॉपिंग सेंटर प्रबंधन ने लोगों को इस तकनीक के बारे में पहले ही आगाह कर दिया है। टॉयलेट के बाहर एक स्पष्ट नोटिस लगाया गया है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है “यदि आप धूम्रपान करेंगे तो शीशा पारदर्शी हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होना चाहते, तो धूम्रपान से बचें।” यह चेतावनी खुद में ही लोगों को धूम्रपान करने से रोकने के लिए काफी मानी जा रही है।

    सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

    इस अनोखी पहल की जानकारी सामने आते ही यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह व्यवस्था ग्वांगडोंग प्रांत के दो आभूषण शॉपिंग मॉल शुइबेई इंटरनेशनल सेंटर और शुइबेई जिन्ज़ुओ बिल्डिंग में लागू की गई है।

    16 दिसंबर के बाद से यह मामला ऑनलाइन ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने इसे धूम्रपान रोकने का अब तक का सबसे प्रभावी तरीका बताया। एक यूजर ने लिखा, “आखिरकार धूम्रपान करने वालों से निपटने का सही और कारगर उपाय मिल गया।” वहीं कुछ लोगों ने इसे “शर्म के ज़रिए सुधार” करने वाली तकनीक बताया।

    नियमों के पालन की नई सोच

    चीन में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को लेकर नियम पहले से ही सख्त हैं, लेकिन शौचालय जैसे बंद स्थानों में लोग अक्सर नियमों की अनदेखी कर देते हैं। शेनझेन के इस शॉपिंग सेंटर की पहल यह दिखाती है कि तकनीक और सामाजिक दबाव के जरिए भी नियमों का पालन कराया जा सकता है।

    कुल मिलाकर, यह स्मार्ट ट्रांसपैरेंट ग्लास सिस्टम न सिर्फ धूम्रपान पर रोक लगाने का नया तरीका है, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य में सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए तकनीक किस तरह अहम भूमिका निभा सकती है।

