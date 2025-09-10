मेरी खबरें
    Apple ने अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Awe-Dropping लॉन्च इवेंट में चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air पेश किए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 07:13:08 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 07:38:05 AM (IST)
    IPhone 17 Series Launch: दुबई नहीं, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता आईफोन, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे!
    टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple ने अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Awe-Dropping लॉन्च इवेंट में चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air पेश किए हैं। iPhone 17 कंपनी का स्टैंडर्ड मॉडल है। भारत में इसे ₹82,900 की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यहां हम आपको बताएंगे कि दुनियाभर में इसकी क्या कीमत है और iPhone 17 सबसे सस्ता कहां मिलेगा।

    iPhone 17 की अमेरिका में कीमत

    iPhone 17 को अमेरिका में $799 (करीब ₹70,580) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही iPhone 17 Air $999 (करीब ₹88,158), iPhone 17 Pro $1099 (करीब ₹96,982) और iPhone 17 Pro Max $1199 (करीब ₹1,05,807) में लॉन्च किया गया है।

    iPhone 17 की ऑस्ट्रेलिया में कीमत

    ऑस्ट्रेलिया में iPhone 17 की कीमत A$1399 (करीब ₹81,284) है। iPhone 17 Air A$1799 (करीब ₹1,04,524), iPhone 17 Pro A$1999 (करीब ₹1,16,145) और iPhone 17 Pro Max A$2199 (करीब ₹1,27,765) में उपलब्ध है।

    iPhone 17 की कनाडा में कीमत

    कनाडा में iPhone 17 $1129 (करीब ₹76,395) में लॉन्च हुआ है। iPhone 17 Air $1449 (करीब ₹92,324), iPhone 17 Pro $1599 (करीब ₹1,01,882) और iPhone 17 Pro Max $1749 (करीब ₹1,11,439) में मिलेगा।

    iPhone 17 की भारत में कीमत

    भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 है। iPhone 17 Air का 256GB वेरिएंट ₹1,19,900, iPhone 17 Pro का 256GB वेरिएंट ₹1,34,900 और iPhone 17 Pro Max का 256GB वेरिएंट ₹1,49,900 में लॉन्च किया गया है।

    iPhone 17 की दुबई में कीमत

    दुबई में iPhone 17 की कीमत AED 3399 (करीब ₹81,639) है। iPhone 17 Air AED 4299 (करीब ₹1,03,256), iPhone 17 Pro AED 4699 (करीब ₹1,12,863) और iPhone 17 Pro Max AED 5099 (करीब ₹1,22,471) में उपलब्ध है।

    iPhone 17 की यूनाइटेड किंगडम में कीमत

    यूके में iPhone 17 की शुरुआती कीमत £799 (करीब ₹95,338) है। iPhone 17 Air £999 (करीब ₹1,19,202), iPhone 17 Pro £1099 (करीब ₹1,31,134) और iPhone 17 Pro Max £1199 (करीब ₹1,43,067) में लॉन्च किया गया है।

    इस हिसाब से अमेरिका में कीमत सबसे कम है और यूके में सबसे ज्यादा कीमत है।

