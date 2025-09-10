iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max लॉन्च, जानें कीमत और नए फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple के नए iPhone 17 Pro और 17 Pro Max को मंगलवार को ‘Awe Dropping’ इवेंट में अनवील किया गया। Pro मॉडल्स आने वाले दिनों में स्टैंडर्ड iPhone 17 और नए Air मॉडल के साथ उपलब्ध होंगे। उम्मीद के मुताबिक, iPhone 17 Pro मॉडल्स को Apple के A19 Pro चिप से पावर किया गया है, जो टॉप-टियर सिलिकॉन है। दोनों Pro मॉडल्स iOS 26 पर चलते हैं। कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन को CEO Tim Cook ने प्री-रिकॉर्डेड इवेंट में अनाउंस किया, जिसे Apple की वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइवस्ट्रीम किया गया।

iPhone 16 Pro मॉडल्स के सक्सेसर के रूप में आए ये नए डिवाइस कई नए फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइस Apple Intelligence सूट के सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को सपोर्ट करेंगे।

कीमत और उपलब्धता

iPhone 17 Pro की कीमत US में 1,099 डॉलर (256GB वेरिएंट) से शुरू होती है, जबकि iPhone 17 Pro Max 1,199 डॉलर (256GB वेरिएंट) से उपलब्ध होगा।

भारत में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये और 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई है।

ये कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शंस में मिलेंगे।

iPhone 17 Pro मॉडल्स 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे और स्मार्टफोन्स 19 सितंबर से ग्लोबली सेल पर जाएंगे।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

बॉडी: एल्यूमिनियम बिल्ड, नया यूनिबॉडी डिजाइन और ‘फुल-विथ कैमरा प्लेटो’।

डिस्प्ले: iPhone 17 Pro – 6.3-इंच Super Retina XDR, 120Hz ProMotion; iPhone 17 Pro Max – 6.9-इंच।

सुरक्षा: सिरेमिक शील्ड 2, 3x ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट।

ब्राइटनेस: 3,000nits पीक आउटडोर ब्राइटनेस।

कूलिंग: पहला iPhone जिसमें वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम।

प्रोसेसर: A19 Pro चिप, 40% बेहतर परफॉर्मेंस, 6-कोर CPU और 6-कोर GPU न्यूरल एक्सेलेरेटर्स के साथ।

कैमरा: ट्रिपल 48MP रियर कैमरा (प्राइमरी + अल्ट्रावाइड + टेलीफोटो), 8x ऑप्टिकल जूम, 40x डिजिटल जूम।

फ्रंट कैमरा: 18MP सेंटर स्टेज सपोर्ट के साथ।

सॉफ्टवेयर: iOS 26, लिक्विड ग्लास UI, लाइव ट्रांसलेशन, कॉल/मैसेज स्क्रीनिंग और अपग्रेडेड विज़ुअल इंटेलिजेंस।

