Apple iPhone Duo Launch: आ गया ऐप्पल का पहला फोल्डेबल फोन! आज से प्री-बुकिंग शुरू, मिलेंगे तगड़े ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज 16 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू होगी। इस फोन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store ऐप से बुक कर सकते हैं। इसमें बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन, नया A20 Pro चिपसेट और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।