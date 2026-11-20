टेक्नोलॉजी डेस्क। दिग्गज टेक कंपनी Apple अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के इस्तेमाल का तरीका बदलने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी Siri AI और Apple Intelligence के कुछ एडवांस फीचर्स पर डेली यूज लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स हर दिन इन फीचर्स का अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तय फ्री लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को या तो अगले दिन तक इंतजार करना होगा या फिर ज्यादा इस्तेमाल के लिए पेड iCloud+ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यह बड़ा बदलाव दिसंबर की शुरुआत में आने वाले iOS 27.3 अपडेट के साथ लागू हो सकता है।

क्यों लग रही है लिमिट और कौन-से फीचर्स आएंगे दायरे में? कंप्यूटिंग लागत बनी वजह: Apple के सपोर्ट पेज के मुताबिक, कुछ एडवांस Siri AI और Apple Intelligence फीचर्स कंपनी के सर्वर पर चलने वाले पावरफुल AI मॉडल का उपयोग करते हैं, जिसके लिए भारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हालांकि, अलार्म या टाइमर सेट करना, कॉल करना और सामान्य मैसेज भेजना जैसे बेसिक Siri कमांड पहले की तरह पूरी तरह फ्री और अनलिमिटेड रहेंगे।