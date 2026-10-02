दीवाली से पहले बाजार में आ रही हैं ये 4 जबरदस्त कारें, जानिए कितनी रखी गई है कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इस फेस्टिवल सीजन अगर आप भी अपने घर कार लाने का सोच रहे थे तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएं है। इस आर्टिकल में आपको 5 शानदार कारों के बारे में बताने वाले हैं।
Honda Elevate और Skoda Slavia ये दो नए अपडेटेड मॉडल 6 अक्टूबर को आ रही हैं। Honda Elevate की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल इसकी एक्स-शोरूम 11.81 लाख से 16.36 लाख रुपये बताई गई है।
Skoda Slavia की बुकिंग 15,000 रुपये में हो रही है और इसकी कीमत 9.99 लाख से 18.29 लाख रुपये है। इस नए मॉडल में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पीछे की सीट पर मसाज जैसे फीचर मिलेंगे।
Volvo 12 अक्टूबर को अपनी दो इलेक्ट्रिक कारें एक साथ लॉन्च करेगी। पहला SUV EX90 और दूसरी सेडान ES90। EX90 में 106 kWh की बैटरी और 456 हॉर्सपावर की ताकत है। रिपोर्टस के मुताबिक,भारत में इसका सिर्फ एक टॉप मॉडल आएगा।इसके कीमत अभी तक नहीं बताई जाएगी। बता दें कि इसका मुकाबला Mercedes, BMW और Porsche की महंगी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।
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16 अक्टूबर को तीसरी जनरेशन की Audi Q3 भारत में लॉन्च की जाएगी। इसकी बुकिंग 1 लाख रुपये में शुरू हो चुकी है। इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो करीब 204 हॉर्सपावर देता है। इसके साथ ही quattro ऑल-व्हील ड्राइव होगी। कंपनी ने अभी तक कीमत नहीं बताई है। बता दें कि इसका मुकाबला Mercedes GLA और BMW X1 से होगा।