पेट्रोल-डीजल के खर्च से चाहिए छुटकारा? तो घर ले आएं ये 5 किफायती EV

ऑटो डेस्क। देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ रही है। पहले जहां ईवी को एक महंगा विकल्प माना जाता था, वहीं अब कार कंपनियां कम बजट में भी बेहतरीन फीचर्स और शानदार ड्राइविंग रेंज वाली गाड़ियां पेश कर रही हैं।
यदि आप भी पेट्रोल-डीजल के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं और आपका बजट 15 लाख रुपये तक है, तो बाजार में आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इनमें छोटी सिटी कार से लेकर माइक्रो SUV और फैमिली कार तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इस बजट में आपके लिए कौन-कौन सी गाड़ियां बेस्ट हो सकती हैं।
कम बजट में इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों के लिए टाटा की यह लोकप्रिय इलेक्ट्रिक हैचबैक एक बेहतरीन विकल्प है। 2026 में नए अपडेट के साथ आ रही इस कार में 19.2kWh और 24kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं। कंपनी के दावे के अनुसार यह सिंगल चार्ज में लगभग 226 से 293 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है। आरामदायक केबिन, आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दमदार सेफ्टी फीचर्स इसे रोजाना शहर में आने-जाने के लिए बेस्ट बनाते हैं। इसकी कीमत ₹6.99 लाख से ₹9.99 लाख तक है।
MG Comet EV
अगर आपको शहर की भीड़भाड़ के लिए बेहद छोटी और आसानी से पार्क होने वाली कार चाहिए, तो एमजी कॉमेट बेस्ट है। इसमें 17.3kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज पर करीब 230 किमी की रेंज देता है। 4 सीटर क्षमता वाली इस कार में डुअल 10.25-इंच की स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत ₹7.62 लाख से ₹9.99 लाख तक है।
Tata Punch EV
एसयूवी (SUV) लुक पसंद करने वालों के लिए पंच ईवी एक शानदार विकल्प है। 2026 के अपडेट के बाद इसमें 30kWh और 40kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। इसका बड़ा बैटरी वेरिएंट लगभग 468 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज देने का दावा करता है। शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और सनरूफ इसे खराब सड़कों और शहर, दोनों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसकी कीमत ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख तक है।
फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोन की यह कार 15 लाख के बजट में बेहद आरामदायक और स्पेसियस है। इसमें 29.2kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो लगभग 320 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देता है। 10.2 इंच के बड़े टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ इसका बड़ा केबिन स्पेस इसे एक बेहतरीन फैमिली ईवी बनाता है। इसकी कीमत ₹11.99 लाख से ₹13.26 लाख तक है।
अगर हैचबैक या एसयूवी के बजाय आपको सेडान कार पसंद है, तो टाटा टिगोर ईवी एक शानदार विकल्प है। 26kWh बैटरी पैक के साथ आने वाली यह कार लगभग 315 किलोमीटर की रेंज देती है। इसका बूट स्पेस (डिग्गी) और केबिन काफी बड़ा है, जो इसे लंबी दूरी और पारिवारिक यात्राओं के लिए बेहद आरामदायक बनाता है। इसकी कीमत ₹12.49 लाख से ₹13.75 लाख तक है।
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