ऑटो डेस्क। आज के समय में नई मोटरसाइकिल खरीदते वक्त ग्राहक कीमत के साथ-साथ माइलेज, इंजन क्षमता और रोजमर्रा की सुविधाओं पर भी खास ध्यान देते हैं। अगर आपका बजट 70,000 रुपये से कम है और आप रोजाना ऑफिस या कामकाज पर आने-जाने के लिए एक किफायती बाइक ढूंढ रहे हैं, तो भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।

इंजन और फीचर्स: इसमें 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8.19 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स, 10 लीटर फ्यूल टैंक, SBT ब्रेकिंग सिस्टम, 175 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और चुनिंदा वेरिएंट में DRLs व USB चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कीमत और माइलेज: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59,100 रुपये है। कंपनी इसमें 80 kmpl तक के शानदार माइलेज का दावा करती है, जबकि वास्तविक सड़कों पर यह 65 से 72 kmpl का माइलेज देती है।

Hero HF Deluxe

कीमत और माइलेज: इस लोकप्रिय बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59,477 रुपये है। यह 72 kmpl का दावा किया गया माइलेज और 60 से 68 kmpl का वास्तविक माइलेज देती है।

इंजन और फीचर्स: इसमें 97.2cc का इंजन लगा है, जो 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है। यह 4-स्पीड गियरबॉक्स, IBS ब्रेकिंग सिस्टम, 9.1 से 9.6 लीटर फ्यूल टैंक, 165 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और चुनिंदा वेरिएंट में i3S व साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे खास फीचर्स के साथ आती है।

TVS Radeon

कीमत और माइलेज: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये है। इसमें 73.68 kmpl का दावा किया गया माइलेज और 60 से 72 kmpl तक का वास्तविक माइलेज मिलता है।

इंजन और फीचर्स: इसमें 109.7cc का दमदार इंजन है, जो 8.19 PS की पावर और 8.7 Nm टॉर्क पैदा करता है। 10 लीटर फ्यूल टैंक, 180 mm ग्राउंड क्लीयरेंस, फ्रंट डिस्क का विकल्प और चुनिंदा वेरिएंट में डिजिटल क्लस्टर व USB/Type-C चार्जिंग इसे बेहद खास बनाते हैं।