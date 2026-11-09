विदेश यात्रा में नहीं कटेगी जेब! महंगे रोमिंग पैक छोड़ें, फोन में डाउनलोड करें ये 5 बेस्ट Travel eSIM Apps

टेक्नोलॉजी डेस्क। विदेश यात्रा के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत किसे नहीं होती है, लेकिन महंगे इंटरनेशनल रोमिंग पैक अक्सर यात्रियों की जेब पर भारी पड़ते हैं। पहले लोग डेस्टिनेशन पर उतरकर नया फिजिकल सिम खरीदते थे या महंगे रोमिंग पैक लेते थे, जो काफी खर्चीला साबित होता था।

इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए सही eSIM ऐप कैसे चुनें?

कवरेज और नेटवर्क स्पीड: सबसे पहले जांचें कि आप जिस देश जा रहे हैं, वह प्लेटफॉर्म उस डेस्टिनेशन पर 4G LTE या 5G नेटवर्क पार्टनर ऑफर करता है या नहीं।

डेटा पैक और हिडन चार्जेस: अपनी जरूरत के हिसाब से लिमिटेड या अनलिमिटेड प्लान चुनें। पेमेंट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें ताकि कोई छिपा हुआ शुल्क न कटे।

हॉटस्पॉट शेयरिंग सुविधा: अगर आप लैपटॉप या अन्य गैजेट्स पर इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं, तो चेक कर लें कि ऐप हॉटस्पॉट टेदरिंग की इजाजत देता है या नहीं।

Travel eSIM बनाम इंटरनेशनल रोमिंग: क्या है बेस्ट?

टेलीकॉम कंपनियों का इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट करना भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। वहीं, ट्रैवल ई-सिम प्लेटफॉर्म्स 200 से ज्यादा देशों में बेहद सस्ते इंटरनेट पैक मुहैया कराते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके या ऐप के जरिए इसे तुरंत चालू किया जा सकता है।