मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सावधान! बिना OTP और बिना पिन के खाली हो सकता है बैंक खाता, आज ही लॉक करें अपना 'आधार बायोमेट्रिक्स'

    Tech News: जब आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस (आंखों की पुतली) के स्कैन का इस्तेमाल करके आधार ऑथ ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 07:46:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 07:46:50 PM (IST)
    सावधान! बिना OTP और बिना पिन के खाली हो सकता है बैंक खाता, आज ही लॉक करें अपना 'आधार बायोमेट्रिक्स'
    आज ही लॉक करें अपना 'आधार बायोमेट्रिक्स'।

    HighLights

    1. फिंगरप्रिंट क्लोनिंग से रहें आप सुरक्षित
    2. आधार बायोमेट्रिक्स लॉक करने का तरीका
    3. स्कैमर्स से बचाएं अपनी मेहनत की कमाई

    टेक्नोलॉजी डेस्क। बिना किसी ओटीपी, पिन या यूपीआई ट्रांजैक्शन के भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र से सामने आए आधार-इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) फ्रॉड के मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इन मामलों में साइबर अपराधियों ने सिलिकॉन की मदद से लोगों के फिंगरप्रिंट्स की हूबहू कॉपी बनाई और बिना किसी जानकारी के उनके खातों से पैसे निकाल लिए।

    इस खतरे से बचने के लिए UIDAI ने बायोमेट्रिक्स को लॉक करने की सुविधा दी है। आइए जानते हैं आप अपने आधार को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं।

    बायोमेट्रिक्स लॉक करना क्यों है 'सुरक्षा कवच'?

    जब आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस (आंखों की पुतली) के स्कैन का इस्तेमाल करके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। यह AePS के जरिए होने वाली अवैध निकासी को पूरी तरह से रोक देता है।


    आधार बायोमेट्रिक्स लॉक करने के आसान स्टेप्स

    आप घर बैठे UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए इसे इनेबल कर सकते हैं:

    वेबसाइट के माध्यम से

    • विजिट करें: UIDAI वेबसाइट या नए Aadhaar एप पर जाएं।

    • विकल्प चुनें: 'My Aadhaar' टैब के अंदर 'Lock/Unlock Biometrics' पर क्लिक करें।

    • लॉगिन: अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।

    • सत्यापन: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।

    • एक्टिवेट: 'Enable Locking Feature' पर क्लिक करें। अब आपका बायोमेट्रिक्स पूरी तरह सुरक्षित है।

    नोट: जब भी आपको सिम कार्ड खरीदने या बैंक केवाईसी के लिए अंगूठा लगाने की जरूरत हो, तो आप इसी प्रक्रिया से इसे 'अनलॉक' कर सकते हैं। काम होने के बाद यह स्वतः फिर से लॉक हो जाता है।

    यह भी पढ़ें- Apple फैंस की लगी लॉटरी! शुरू हुई 'Apple Days Sale', iPhone 17 Pro पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

    वर्चुअल आईडी (VID): पहचान छिपाने का स्मार्ट तरीका

    अगर आप किसी एजेंसी को अपना असली आधार नंबर नहीं देना चाहते, तो आप वर्चुअल आईडी (VID) का उपयोग कर सकते हैं। यह 16 अंकों का एक अस्थायी नंबर होता है।

    VID जनरेट करने का तरीका

    • UIDAI के 'VID Generator' लिंक पर जाएं।

    • आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करें।

    • 'Generate VID' विकल्प को चुनें।

    आपके मोबाइल पर 16 अंकों की वर्चुअल आईडी एसएमएस के जरिए भेज दी जाएगी। इसका इस्तेमाल आप e-KYC के लिए कर सकते हैं।

    डिजिटल दौर में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने आधार बायोमेट्रिक्स को आज ही लॉक करें ताकि आपकी मेहनत की कमाई साइबर ठगों की पहुंच से बाहर रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.