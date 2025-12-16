BHIM एप का बड़ा ऑफर, पेमेंट करने पर कंपनी दे रही है तगड़ा कैशबैक, 10वीं सालगिरह पर खास अभियान

मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 02:51:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 02:51:58 PM (IST)
    1. भीम ऐप ने शुरू किया "गर्व से स्वदेशी" अभियान
    2. नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा कैशबैक
    3. हर महीने 300 रुपये तक कैशबैक पा सकते हैं

    टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत के स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम (BHIM App) ने नए यूजर्स को जोड़ने के लिए सोमवार से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम “गर्व से स्वदेशी” रखा गया है, जिसके तहत पहली बार भीम ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

    दरअसल, BHIM ऐप इसी महीने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस खास अवसर पर कंपनी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ऑफर पेश किया है। योजना के तहत जो नए यूजर्स 20 रुपये या उससे अधिक का पहला ट्रांजैक्शन करेंगे, उन्हें यह कैशबैक मिलेगा। अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर प्रेरित करना और उनके अनुभव को आसान बनाना है।


    एक महीने में कितना मिल सकता है कैशबैक?

    भीम ऐप को डेवलप करने वाली एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) के अनुसार, नए यूजर्स अगर भीम ऐप का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो वे एक महीने में अधिकतम 300 रुपये तक का कैशबैक कमा सकते हैं। किराना खरीदारी, बस या मेट्रो टिकट, मोबाइल रिचार्ज, बिजली–गैस बिल और पेट्रोल भुगतान जैसे रोजमर्रा के खर्चों पर यह कैशबैक एलिजिबल ट्रांजैक्शन के आधार पर मिलेगा।

    15 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध BHIM

    इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए नए भीम ऐप को 15 से अधिक भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। यह ऐप एड-फ्री इंटरफेस के साथ आता है और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी बेहतर तरीके से काम करता है।

    इसके अलावा, ऐप में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे स्प्लिट एक्सपेंस, फैमिली मोड, स्पेंड एनालिटिक्स, एक्शन नीडेड और यूपीआई सर्कल।

    UPI Circle का नया फीचर

    भीम ऐप में यूपीआई सर्कल का फुल डेलीगेशन फीचर भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए यूजर्स अपने परिवार के सदस्य, बच्चों, कर्मचारियों या अन्य आश्रितों को तय लिमिट के भीतर यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति दे सकते हैं।

    वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़त

    भीम और यूपीआई को डिजाइन करते समय देश के नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है और वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत है। इस मामले में भारत ने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है।

