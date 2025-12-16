BHIM एप का बड़ा ऑफर, पेमेंट करने पर कंपनी दे रही है तगड़ा कैशबैक, 10वीं सालगिरह पर खास अभियान

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत के स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम (BHIM App) ने नए यूजर्स को जोड़ने के लिए सोमवार से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम “गर्व से स्वदेशी” रखा गया है, जिसके तहत पहली बार भीम ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा।
दरअसल, BHIM ऐप इसी महीने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस खास अवसर पर कंपनी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ऑफर पेश किया है। योजना के तहत जो नए यूजर्स 20 रुपये या उससे अधिक का पहला ट्रांजैक्शन करेंगे, उन्हें यह कैशबैक मिलेगा। अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर प्रेरित करना और उनके अनुभव को आसान बनाना है।
भीम ऐप को डेवलप करने वाली एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) के अनुसार, नए यूजर्स अगर भीम ऐप का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो वे एक महीने में अधिकतम 300 रुपये तक का कैशबैक कमा सकते हैं। किराना खरीदारी, बस या मेट्रो टिकट, मोबाइल रिचार्ज, बिजली–गैस बिल और पेट्रोल भुगतान जैसे रोजमर्रा के खर्चों पर यह कैशबैक एलिजिबल ट्रांजैक्शन के आधार पर मिलेगा।
इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए नए भीम ऐप को 15 से अधिक भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। यह ऐप एड-फ्री इंटरफेस के साथ आता है और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी बेहतर तरीके से काम करता है।
इसके अलावा, ऐप में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे स्प्लिट एक्सपेंस, फैमिली मोड, स्पेंड एनालिटिक्स, एक्शन नीडेड और यूपीआई सर्कल।
यह भी पढ़ें- क्या Instagram पर एक जैसी रील देखते-देखते हो गए हैं बोर? फीड से हटाना है अनचाहा कंटेंट, ऐसे रीसेट करें रिकमेंडेशन सिस्टम
भीम ऐप में यूपीआई सर्कल का फुल डेलीगेशन फीचर भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए यूजर्स अपने परिवार के सदस्य, बच्चों, कर्मचारियों या अन्य आश्रितों को तय लिमिट के भीतर यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति दे सकते हैं।
भीम और यूपीआई को डिजाइन करते समय देश के नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है और वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत है। इस मामले में भारत ने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है।