BHIM एप का बड़ा ऑफर, पेमेंट करने पर कंपनी दे रही है तगड़ा कैशबैक, 10वीं सालगिरह पर खास अभियान

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत के स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम (BHIM App) ने नए यूजर्स को जोड़ने के लिए सोमवार से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम “गर्व से स्वदेशी” रखा गया है, जिसके तहत पहली बार भीम ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

दरअसल, BHIM ऐप इसी महीने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस खास अवसर पर कंपनी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ऑफर पेश किया है। योजना के तहत जो नए यूजर्स 20 रुपये या उससे अधिक का पहला ट्रांजैक्शन करेंगे, उन्हें यह कैशबैक मिलेगा। अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर प्रेरित करना और उनके अनुभव को आसान बनाना है।

एक महीने में कितना मिल सकता है कैशबैक? भीम ऐप को डेवलप करने वाली एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) के अनुसार, नए यूजर्स अगर भीम ऐप का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो वे एक महीने में अधिकतम 300 रुपये तक का कैशबैक कमा सकते हैं। किराना खरीदारी, बस या मेट्रो टिकट, मोबाइल रिचार्ज, बिजली–गैस बिल और पेट्रोल भुगतान जैसे रोजमर्रा के खर्चों पर यह कैशबैक एलिजिबल ट्रांजैक्शन के आधार पर मिलेगा। 15 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध BHIM इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए नए भीम ऐप को 15 से अधिक भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। यह ऐप एड-फ्री इंटरफेस के साथ आता है और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी बेहतर तरीके से काम करता है।