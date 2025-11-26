अब आपके UPI से पेमेंट कर सकेंगे आपके घरवाले, लेकिन कंट्रोल रहेगा सिर्फ आपके हाथों में, जानें कैसे?

टेक्नोलॉजी डेस्क। BHIM App ने एक नया और बेहद उपयोगी फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए परिवार के सदस्य आपके UPI अकाउंट से भुगतान कर पाएंगे, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण आपके पास ही रहेगा। खास बात यह है कि आप हर ट्रांजैक्शन की जानकारी देख सकेंगे और भुगतान की सीमा भी खुद तय कर पाएंगे। तकनीक के कम जानकार लोगों, जैसे माता-पिता, दादा-दादी या वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा बेहद मददगार होगी।

BHIM का यह नया फीचर UPI Circle Full Delegation नाम से जारी किया गया है। इसके तहत प्राइमरी यूजर अपने भरोसेमंद लोगों—जैसे परिवार, बच्चे या स्टाफ को अपनी ओर से UPI पेमेंट की अनुमति दे सकता है। सीमा अधिकतम ₹15,000 तय की जा सकती है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो डिजिटल पेमेंट आसानी से नहीं कर पाते या जिनका खर्च परिवार नियंत्रित करता है।

यह फीचर NPCI BHIM Services Ltd. (NBSL) द्वारा पेश किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह रोजमर्रा के भुगतान को और सुरक्षित, पारदर्शी और आसान बनाने में मदद करेगा।

कैसे काम करता है नया फीचर?

प्राइमरी यूजर किसी सेकेंडरी यूजर को अपनी ओर से भुगतान करने की अनुमति देगा।

मासिक लिमिट ₹15,000 तक सेट की जा सकती है।

डेलिगेशन की अवधि 1 महीने से 5 साल तक हो सकती है।

पैसे सीधे प्राइमरी यूजर के खाते से कटेंगे, लेकिन निगरानी उसी की होगी।

सेकेंडरी यूजर को अपनी UPI ID या बैंक डिटेल लिंक करने की जरूरत नहीं होती।

NBSL की MD और CEO ललिता नटराज का कहना है कि यह फीचर भरोसे पर आधारित स्वायत्त भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाता है और भारतीय परिवारों के काम करने के तरीके के अनुरूप है।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

1. वरिष्ठ नागरिक - छोटे पेमेंट के लिए दूसरों पर निर्भरता कम होगी।

2. छात्र - माता-पिता सुरक्षित लिमिट के साथ खर्च की अनुमति दे सकेंगे।

3. छोटे व्यापारी - स्टाफ को सीमित भुगतान की सुविधा देने में आसानी होगी।

4. डिजिटल पेमेंट में नए लोग - परिवार या प्रोफेशनल उनकी मदद कर सकेंगे, और कंट्रोल भी बना रहेगा।

BHIM UPI Circle फीचर कैसे इस्तेमाल करें?

1. BHIM ऐप खोलकर UPI Circle सेक्शन पर जाएं

2. “Invite to Circle” में संपर्क नंबर दर्ज करें

3. UPI ID डालें या QR स्कैन करें

4.Monthly Limit (Full Delegation) चुनें

5. संबंध चुनकर पहचान सत्यापित करें

6. वैधता अवधि व सीमा सेट करें

7. बैंक अकाउंट चुनकर UPI PIN से अनुमति दें

8. सेकेंडरी यूजर रिक्वेस्ट स्वीकार करेगा और कुछ समय बाद पेमेंट कर सकेगा

