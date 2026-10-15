BSNL का बड़ा धमाका: ग्राहकों के लिए लॉन्च किया 202 रुपये का नया प्लान, मिलेगी 32 दिनों की वैलिडिटी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए 202 रुपये का एक नया और किफायती प्रीपेड प्लान पेश किया है। बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप देश के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में लागू किया गया यह वॉयस वाउचर उन यूजर्स के लिए सबसे बेहतरीन है, जो कम खर्च में अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं।
इस प्लान में यूजर्स को 32 दिनों की वैलिडिटी के साथ कुल 300 मिनट की वॉयस कॉलिंग, 5GB हाई-स्पीड डेटा, 100 SMS और इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। तय डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाएगी। यह नया प्लान BSNL की आधिकारिक वेबसाइट और Self Care ऐप पर रिचार्ज के लिए उपलब्ध है।
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इसके अलावा अधिक डेटा इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए BSNL का 247 रुपये वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर भी एक बढ़िया विकल्प है। 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 50 GB हाई-स्पीड 4G डेटा (FUP के बाद 40 Kbps की स्पीड), रोजाना 100 SMS और मेन अकाउंट में 10 रुपये की टॉक वैल्यू मिलती है। BSNL के पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद यह प्लान भी देशभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध है।