कितनी है दिग्गज टेक कंपनियों की कमाई? जानिए गूगल, एप्पल से लेकर अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट तक का सालाना टर्नओवर

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple, Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियां हर दिन अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। सबसे पहले नंबर पर है Amazon रेवेन्यू के मामले में Amazon दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी हुई है, जो अच्छी खासी कमाई करती है। Amazon का सालाना रेवेन्यू 575 बिलियन डॉलर यानी करीब 48 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुका है। Amazon सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचकर कमाई नहीं करता, बल्कि इसकी असली कमाई Amazon वेब सर्विसेज यानी क्लाउड बिजनेस और प्राइम मेंबरशिप से होती है।

Apple का सालाना टर्नओवर iPhone बनाने वाली कंपनी Apple का सालाना टर्नओवर करीब 385 बिलियन डॉलर यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपये है। Apple अपने महंगे iPhone, Macbook और iPad के लिए जाना जाता है। Apple कंपनी अपने App स्टोर, Apple म्यूजिक और iCloud स्टोरेज जैसी डिजिटल सर्विसेज से हर साल अरबों डॉलर कमा लेती है।