iPhone Air पर मिलने वाली है सबसे बड़ी छूट, ग्रेट रिपब्लिक डे सेल पर न चूकें ये मौका
Amazon की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में iPhone Air पर बड़ी छूट मिल रही है। फोन 1,19,900 रुपए से घटकर 92,499 रुपए में उपलब्ध है। SBI कार्ड ऑफर और एक्सचेंज ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 02:01:52 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 03:06:49 PM (IST)
iPhone Air पर बड़ी छूट मिल रही है। (फाइल फोटो)
HighLights
- iPhone Air पर 27,401 रुपए का सीधा डिस्काउंट।
- SBI कार्ड EMI पर 1,000 रुपए अतिरिक्त बचत मिलेगी।
- एक्सचेंज ऑफर से 35,950 रुपए तक की छूट संभव।
टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple की सबसे पतली iPhone सीरीज में शामिल iPhone Air पर बड़ी छूट मिल रही है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में iPhone 17 सीरीज के साथ इस नए मॉडल को लॉन्च किया था, जो स्लिम डिजाइन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए खास विकल्प बना।
अब Amazon की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के दौरान यह फोन भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है। इस डील के तहत ग्राहक iPhone Air को लगभग 27 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं, जो इसे प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एक आकर्षक ऑफर बनाता है।
iPhone Air पर डिस्काउंट ऑफर
- Apple ने iPhone Air को भारत में ₹1,19,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लेकिन Amazon की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में यह फोन सिर्फ ₹92,499 में उपलब्ध है। यानी ग्राहकों को ₹27,401 का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है।
- इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर ₹1,000 का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर ₹35,950 तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है, जिससे कुल बचत और बढ़ जाती है।
iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स
- स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iPhone Air में 6.5-इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है।
- परफॉर्मेंस के लिए इसमें Apple का लेटेस्ट A19 चिपसेट दिया गया है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग और गेमिंग अनुभव देता है। कैमरा सेगमेंट में फोन में 48MP का फ्यूजन रियर कैमरा और 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है।
- डिजाइन की बात करें तो यह फोन केवल 5.6mm मोटा है और इसका वजन करीब 165 ग्राम है, जिससे यह अब तक का सबसे पतला और हल्का iPhone बन गया है। स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए यह डील काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।