BSNL का सस्ता सालाना प्लान, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा 1 साल के लिए अनलिमिटेड कॉल और डेली 3GB डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर अपने किफायती और लॉन्ग वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान को लेकर चर्चा में है। निजी टेलीकॉम कंपनियों के महंगे होते प्लान्स के बीच BSNL लगातार अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए सस्ते और वैल्यू-फॉर-मनी ऑफर पेश कर रही है। हाल ही में 1 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी वाला ऑफर देने के बाद अब कंपनी ने एक सालाना प्रीपेड प्लान को प्रमोट किया है, जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है।

BSNL का यह प्रीपेड प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय तक एक ही प्लान में कॉलिंग, डेटा और मैसेजिंग की सुविधा मिलने से यह प्लान खासतौर पर रेगुलर यूजर्स के लिए उपयोगी है।

रोजाना 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है। इतना ही नहीं, यूजर्स रोजाना 100 SMS भी फ्री भेज सकते हैं। ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम यूजर्स और डिजिटल कंटेंट देखने वालों के लिए यह प्लान काफी आकर्षक है।

कितनी है कीमत

BSNL का यह सालाना प्रीपेड प्लान 2799 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। अगर रोजाना खर्च के हिसाब से देखा जाए तो यह प्लान काफी सस्ता पड़ता है और निजी कंपनियों के मुकाबले बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है।

‘Freeze the Price, Fuel the Year’ टैगलाइन

BSNL इस प्लान को ‘Freeze the Price, Fuel the Year’ टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रहा है। कंपनी का कहना है कि जहां अन्य टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज की कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं BSNL अपने ग्राहकों को स्थिर और भरोसेमंद सेवा किफायती दामों पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे साल एक ही कीमत पर डेटा, कॉलिंग और मैसेजिंग का लाभ इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है।