BSNL का दिवाली धमाका, नए और पुराने ग्राहकों के लिए ऑफर्स की बारिश

टेक्नोलॉजी डेस्क। दिवाली के मौके पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स निकाला है। कंपनी ने Diwali Bonanza Campaign में टैरिफ डिस्काउंट, फ्री डेटा और सीनियर सिटीजन के लिए खास प्लान लॉन्च किए हैं। ये ऑफर्स 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रहेंगे।

सीनियर सिटीजन के लिए BSNL सम्मान प्लान त्योहारों की इस पेशकश का सबसे खास आकर्षण BSNL Samman Plan है, जो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाया है। 1812 रुपये के वार्षिक मूल्य वाले इस प्लान में 365 दिन की वैधता मिलती है। यूजर्स को डेली 2GB डेटा, 100 SMS, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, एक फ्री सिम कार्ड और छह महीने की BiTV सब्सक्रिप्शन दी जाएगी।

नए यूजर्स के लिए 1 रुपये का 4G प्लान BSNL ने नए ग्राहकों के लिए एक बेहद किफायती 1 रुपये 4G प्लान लॉन्च किया है। यह ऑफर नए यूजर्स को नवंबर 15 तक एक महीने तक मुफ्त मोबाइल सेवा देता है। कंपनी का यह प्रयास नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ने और अपनी 4G सेवा को और सुलभ बनाने के लिए है। फेस्टिव डिस्काउंट्स और गिफ्ट ऑफर्स BSNL ने 485 रुपये और 1,999 रुपये के प्रीपेड प्लान पर 5% तक का फेस्टिव बेनिफिट देने की घोषणा की है। अगर यूजर Self-Care App या BSNL वेबसाइट से रिचार्ज करते हैं तो उन्हें 2.5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जबकि बाकी 2.5% सामाजिक सेवा योजनाओं में दान किया जाएगा।