    BSNL का दिवाली धमाका, नए और पुराने ग्राहकों के लिए ऑफर्स की बारिश

    BSNL ने दिवाली पर अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स लॉन्च किए हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1812 रुपये का सम्मान प्लान, नए यूजर्स के लिए 1 रुपये का 4G ऑफर और फेस्टिव डिस्काउंट शामिल हैं। यह दिवाली बोनांजा 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक लागू रहेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 09:40:56 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 09:40:56 AM (IST)
    BSNL का यूजर्स को खास तोहफा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. BSNL ने शुरू किया दिवाली बोनांजा कैम्पेन 18 अक्टूबर से।
    2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1812 का वार्षिक सम्मान प्लान।
    3. नए ग्राहकों के लिए 1 रुपये का 4G ऑफर लॉन्च।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। दिवाली के मौके पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स निकाला है। कंपनी ने Diwali Bonanza Campaign में टैरिफ डिस्काउंट, फ्री डेटा और सीनियर सिटीजन के लिए खास प्लान लॉन्च किए हैं। ये ऑफर्स 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रहेंगे।

    सीनियर सिटीजन के लिए BSNL सम्मान प्लान

    त्योहारों की इस पेशकश का सबसे खास आकर्षण BSNL Samman Plan है, जो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाया है। 1812 रुपये के वार्षिक मूल्य वाले इस प्लान में 365 दिन की वैधता मिलती है। यूजर्स को डेली 2GB डेटा, 100 SMS, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, एक फ्री सिम कार्ड और छह महीने की BiTV सब्सक्रिप्शन दी जाएगी।


    नए यूजर्स के लिए 1 रुपये का 4G प्लान

    BSNL ने नए ग्राहकों के लिए एक बेहद किफायती 1 रुपये 4G प्लान लॉन्च किया है। यह ऑफर नए यूजर्स को नवंबर 15 तक एक महीने तक मुफ्त मोबाइल सेवा देता है। कंपनी का यह प्रयास नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ने और अपनी 4G सेवा को और सुलभ बनाने के लिए है।

    फेस्टिव डिस्काउंट्स और गिफ्ट ऑफर्स

    • BSNL ने 485 रुपये और 1,999 रुपये के प्रीपेड प्लान पर 5% तक का फेस्टिव बेनिफिट देने की घोषणा की है। अगर यूजर Self-Care App या BSNL वेबसाइट से रिचार्ज करते हैं तो उन्हें 2.5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जबकि बाकी 2.5% सामाजिक सेवा योजनाओं में दान किया जाएगा।

  • इसके अलावा, कंपनी ने एक Gift Recharge Offer भी शुरू किया है। अगर कोई ग्राहक किसी और को BSNL प्लान गिफ्ट करता है, तो यूजर्स को अतिरिक्त 2.5% छूट मिलेगी।

