BSNL के इस रिचार्ज प्लान के साथ मिलेगा फ्री इंश्योरेंस, जानिए कितना का है कवर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक खास पहल की है। BSNL के चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज के साथ अब ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इस इंश्योरेंस में दुर्घटना से मौत और साइबर फ्रॉड से होने वाले आर्थिक नुकसान को कवर किया गया है।

BSNL ने इस सुविधा के लिए सरकारी इंश्योरेंस कंपनी The Oriental Insurance Company Limited यानी OICL के साथ साझेदारी की है। दो तरह का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा ग्राहकों को दो तरह का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। पहला दुर्घटना के कारण होने वाली मौत के लिए है, जबकि दूसरा ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से होने वाले नुकसान के लिए दिया जाएगा। दुर्घटना से मौत होने की स्थिति में उसके परिवार को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का कवर मिल सकता है, जिसमें सड़क दुर्घटना, जलने, सांप के काटने, बिजली गिरने और करंट लगने जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है। घटना की जानकारी 48 घंटे के भीतर देनी होगी।