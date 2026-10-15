अब अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखेगा कॉलर का नाम, 1 नवंबर 2026 से CNAP सर्विस लागू करने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल फोन पर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान करना जल्द आसान हो सकता है। केंद्र सरकार देशभर में कॉलर की पहचान बताने वाली नई व्यवस्था Calling Name Presentation (CNAP) लागू करने की तैयारी में है।

इसके तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों (TSPs) को 1 नवंबर 2026 से देशभर में यह सर्विस शुरू करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद यूजर्स को अनजान नंबर से कॉल आने पर फोन करने वाले का नाम भी दिखाई देगा।

क्या है CNAP सर्विस और कैसे करेगी काम? CNAP भारत का आधिकारिक कॉलर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा। इसके जरिए मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नंबर और नाम दिखाया जाएगा। यह नाम सिम कार्ड लेते समय सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदर्शित होगा। सरकार के निर्देश के मुताबिक, CNAP सर्विस सभी 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क पर डिफॉल्ट रूप से एक्टिव रहेगी। यानी यूजर्स को इसे चालू करने के लिए अलग से कोई सेटिंग नहीं करनी होगी। वहीं, 2G और 3G नेटवर्क पर इस व्यवस्था को लागू करने के संबंध में सरकार बाद में अलग से विचार करेगी। फोन की स्क्रीन पर कैसे दिखेगा कॉलर का नाम? दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर अलग-अलग जानकारियां दिखाई देंगी। यदि कॉल करने वाले का नंबर आपके फोन में सेव है, तो उसके नंबर के साथ आपके द्वारा सेव किया गया नाम दिखेगा। अगर नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, तो घरेलू कॉल के मामले में सिम कार्ड के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इससे यूजर्स को अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करने में मदद मिल सकती है।