दुनियाभर में ठप पड़ा ChatGPT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, लाखों यूजर्स हुए परेशान, नहीं कर रहा काम

    एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) में अचानक तकनीकी दिक्कतें आने लगीं, जिसके बाद दुनिया भर के यूजर्स ने इसके डाउन होने की शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दीं। इसी दौरान, कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने AI चैट मॉडल ChatGPT और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर में भी रुकावट आने का दावा किया है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 06:16:45 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 06:26:37 PM (IST)
    टेक्नोलॉजी डेस्क। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) में अचानक तकनीकी दिक्कतें आने लगीं, जिसके बाद दुनिया भर के यूजर्स ने इसके डाउन होने की शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दीं। कई यूजर्स ने बताया कि वे न तो ऐप खोल पा रहे हैं और न ही वेबसाइट पर लॉगिन कर पा रहे हैं।

    चैट जीपीटी भी हुआ डाउन

    इसी दौरान, कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने AI चैट मॉडल ChatGPT और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर में भी रुकावट आने का दावा किया है। क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पर समस्या आने से कई वेबसाइट्स की कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है।


    अभी तक नहीं आया आधिकारिक बयान

    X पर शिकायत दर्ज कराने वाले यूजर्स का कहना है कि वे टाइमलाइन नहीं देख पा रहे हैं, पोस्ट लोड नहीं हो रहे और कुछ के लिए ऐप बिल्कुल फ्रीज हो जा रहा है। हालांकि प्लेटफॉर्म की ओर से समस्या के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

    खबर अपडेट की जा रही है...

