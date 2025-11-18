Indian Railways: कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, 1 दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द, कुछ के फेरे हुए कम

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे का असर अब रेल संचालन पर साफ दिखने लगा है। इसी के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने 1 दिसंबर से अगले वर्ष फरवरी तक अस्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया जाएगा, जबकि कई के फेरों में भी कटौती की गई है।

पूरी तरह रद्द रहने वाली ट्रेनें

गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनल: 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस: 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक

संत्रागाछी–आनंद विहार साप्ताहिक सुपरफास्ट: 1 दिसंबर से 2 मार्च तक

आनंद विहार–हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस: 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक

आनंद विहार–गोरखपुर: 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक

आनंद विहार–संत्रागाछी: 2 दिसंबर से 3 मार्च तक

काठगोदाम–कानपुर गरीब रथ एक्सप्रेस: 8 दिसंबर से 23 फरवरी तक

कानपुर–काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस: 9 दिसंबर से 24 फरवरी तक

आंशिक रूप से निरस्त/कम फेरे वाली ट्रेनें

सियालदह–अजमेर: दैनिक के बजाय 1 मार्च तक बुधवार व शुक्रवार को

अजमेर–सियालदह: दैनिक के बजाय मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को

आनंद विहार–भागलपुर: सप्ताह में तीन दिन की जगह अब केवल बुधवार को

भागलपुर–आनंद विहार: केवल हर गुरुवार

कामख्या–आनंद विहार नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस: दैनिक के बजाय रविवार और बुधवार को 25 फरवरी तक

आनंद विहार–कामख्या नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस: मंगलवार और शुक्रवार को 27 फरवरी तक

अलीपुरद्वार–दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस: शनिवार और बुधवार को 28 फरवरी तक

दिल्ली–अलीपुरद्वार: सोमवार और शुक्रवार को 27 फरवरी तक

गोरखपुर–आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस: चार दिन की जगह अब बुधवार और रविवार को 15 फरवरी तक

आनंद विहार–गोरखपुर: सोमवार और गुरुवार को 12 फरवरी तक

मऊ–आनंद विहार एक्सप्रेस: सप्ताह में दो दिन के बजाय अब मंगलवार को 10 फरवरी तक

आनंद विहार–मऊ एक्सप्रेस: केवल शुक्रवार को 13 फरवरी तक

रेलवे की अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।