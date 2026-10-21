ChatGPT: अब AI से हिंदी में बात करना हुआ और आसान, जानिए 'नीर' और 'लहर' का कैसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप ChatGPT से हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। OpenAI ने अपने ChatGPT वॉइस फीचर में दो नई हिंदी आवाजें 'नीर' और 'लहर' शामिल की हैं। ये नई आवाजें हाल ही में जारी हुए GPT-Live-1.1 अपडेट का हिस्सा हैं। कंपनी का मुख्य मकसद AI के साथ बातचीत को एकदम इंसानी और नैचुरल बनाना है, ताकि यूजर्स को अपनी मातृभाषा में सवाल पूछने और जवाब सुनने का एक शानदार एक्सपीरियंस मिल सके।