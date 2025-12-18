ChatGPT पर आसान हुआ फोटो एडिटिंग का काम, GPT Image 1.5 में एक साथ बनेंगी कई इमेज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने ChatGPT के इमेज जेनरेशन फीचर को और ज्यादा एडवांस बना दिया है। कंपनी ने GPT Image 1.5 लॉन्च करते हुए इमेज के लिए एक अलग सेक्शन भी पेश किया है। अब यूजर्स न सिर्फ इमेज बना सकते हैं, बल्कि उन्हें एडिट करने और टेक्स्ट को विजुअल फॉर्म में दिखाने की सुविधा भी मिलेगी। पहले इमेज प्रॉम्प्ट सामान्य चैट के साथ ही दिए जाते थे, लेकिन अब इसके लिए अलग स्पेस उपलब्ध कराया गया है। यह नया फीचर चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जा रहा है।
GPT Image 1.5 में क्या-क्या बदला?
OpenAI ने GPT Image 1.5 को यूजर्स के फीडबैक के आधार पर तैयार किया है।
अपडेट के बाद इमेज जेनरेशन की स्पीड पहले से तेज हो गई है।
इमेज एडिटिंग के दौरान यूजर के प्रॉम्प्ट को ज्यादा सटीक तरीके से लागू किया जाता है।
लाइटिंग, लेआउट और चेहरे से जुड़ी डिटेल्स में अनचाहे बदलाव नहीं होते।
इमेज में जोड़ा गया टेक्स्ट पहले के मुकाबले ज्यादा साफ और स्पष्ट नजर आता है।
अब एक ही बार में कई इमेज जेनरेट करने की सुविधा भी मिल रही है।
ChatGPT में मिला अलग Images Section
ChatGPT की वेबसाइट और मोबाइल ऐप में अब साइडबार पर अलग से Images टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद खाली चैट स्क्रीन की जगह विजुअल इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ इमेज स्टाइल और टेम्प्लेट भी दिखेंगे। इससे यूजर्स को इमेज आइडिया ढूंढने में आसानी होगी।
ChatGPT Images कैसे करें इस्तेमाल?
सबसे पहले अपने ब्राउजर या ऐप में ChatGPT ओपन करें।
इसके बाद साइडबार में दिए गए Images ऑप्शन पर टैप करें।
अब आपके सामने नया ग्राफिकल लेआउट खुलेगा, जो पुराने सिंपल चैट इंटरफेस से अलग होगा।
यहां आप अपनी इमेज अपलोड करके उसे एडिट कर सकते हैं या नया प्रॉम्प्ट डालकर इमेज जेनरेट कर सकते हैं।
