ऑटो डेस्क। सड़कों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए चीन की दिग्गज कंपनी एक्सपेंग एयरोएचटी (XPeng AeroHT) ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार, अगले साल गर्मियों तक दो सीटों वाली उड़ने वाली कार का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो सकता है। करीब 10 साल की कड़ी मेहनत और सफल ट्रायल्स के बाद चीन की एविएशन अथॉरिटी ने इसे उड़ाने की मंजूरी भी दे दी है। कंपनी के सीईओ डेली झाओ का दावा है कि साल 2027 के आखिरी महीनों तक यह अनोखी गाड़ी आम लोगों और इमरजेंसी सेवाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी।

कितनी है कीमत और क्या हैं खासियत? कीमत और छह पहियों वाली वैन: इस फ्लाइंग कार की कीमत करीब 3,00,000 डॉलर (लगभग 2.18 करोड़ रुपये) रखी गई है। इस कीमत के साथ एक खास छह पहियों वाली बड़ी वैन भी मिलती है, जिसके पिछले हिस्से से यह कार 'ट्रांसफॉर्मर्स' फिल्म की गाड़ियों की तरह बाहर निकलती है।