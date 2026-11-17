ऑटो डेस्क। यदि आप इन दिनों अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी जापानी ऑटोमेकर कंपनी होंडा (Honda) नवंबर महीने में अपनी चुनिंदा गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है। कंपनी की सबसे लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी से लेकर नई और पुरानी अमेज पर ग्राहकों को भारी बचत करने का मौका मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इस महीने किस होंडा कार पर आपको कितना फायदा मिल सकता है।
होंडा सिटी (Honda City): नवंबर महीने में सबसे बड़ा डिस्काउंट होंडा की फ्लैगशिप सेडान होंडा सिटी पर मिल रहा है। इस शानदार कार को घर लाने पर ग्राहकों को कुल 1.86 लाख रुपये तक के बड़े फायदे मिल सकते हैं। अपनी बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी, शानदार केबिन स्पेस और बेहतरीन सेफ्टी के लिए जानी जाने वाली इस सेडान को खरीदने का यह सुनहरा मौका है।
नई होंडा अमेज (3rd Gen Amaze): होंडा की कॉम्पैक्ट सेडान अमेज को भी इस डिस्काउंट लिस्ट में शामिल किया गया है। तीसरी जनरेशन की नई होंडा अमेज पर ग्राहकों को 66,800 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।
पुरानी होंडा अमेज (2nd Gen Amaze): जो लोग थोड़े कम बजट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दूसरी जनरेशन की अमेज पर भी 57,600 रुपये तक की छूट दी जा रही है। कम कीमत में बेहतरीन माइलेज और कंफर्ट चाहने वालों के लिए यह शानदार विकल्प है।
होंडा एलिवेट: कंपनी की पॉपुलर एसयूवी होंडा एलिवेट (Elevate) पर कोई सीधा बड़ा कैश डिस्काउंट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन चुनिंदा कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होंडा अपनी सभी गाड़ियों पर खास कॉर्पोरेट ऑफर्स दे रही है।
होंडा की तरफ से मिलने वाले ये सभी डिस्काउंट ऑफर्स 30 नवंबर 2026 तक ही मान्य हैं।
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