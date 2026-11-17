ऑटो डेस्क। यदि आप इन दिनों अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी जापानी ऑटोमेकर कंपनी होंडा (Honda) नवंबर महीने में अपनी चुनिंदा गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है। कंपनी की सबसे लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी से लेकर नई और पुरानी अमेज पर ग्राहकों को भारी बचत करने का मौका मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इस महीने किस होंडा कार पर आपको कितना फायदा मिल सकता है।

किस होंडा कार पर मिल रही है कितनी छूट? होंडा सिटी (Honda City): नवंबर महीने में सबसे बड़ा डिस्काउंट होंडा की फ्लैगशिप सेडान होंडा सिटी पर मिल रहा है। इस शानदार कार को घर लाने पर ग्राहकों को कुल 1.86 लाख रुपये तक के बड़े फायदे मिल सकते हैं। अपनी बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी, शानदार केबिन स्पेस और बेहतरीन सेफ्टी के लिए जानी जाने वाली इस सेडान को खरीदने का यह सुनहरा मौका है।