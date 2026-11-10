AI टूल पर भरोसा करना पड़ा महंगा, Claude ने डिलीट कर दी प्रोफेसर के 1 साल की मेहनत, फिर मांगी माफी

टेक्नोलॉजी डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जो आपको चौंका देगा। एक प्रोफेसर ने Claude को नोट्स में पेज नंबर ठीक करने का काम दिया था, लेकिन Claude ने एक साल के लेक्चर नोट्स और सेमेस्टर का सिलेबस ही डिलीट कर दिया।

शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर विलियम बाउड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि वे Claude से अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर नोट्स में पेज नंबर अपडेट करवा रहे थे। इसके बाद वह लंच करने चले गए, जब वापस लौटे तो पता चला कि चैटबॉट ने उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिए हैं।