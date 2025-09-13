स्मार्टफोन की तरह वॉयस कमांड से चलाएं लैपटॉप, Voice Access से ऐसे कंट्रोल करें सिस्टम

डिजिटल डेस्क: Windows ने अपने यूज़र्स के लिए एक बेहद खास फीचर Voice Access दिया है, जिससे आप अपने लैपटॉप को सिर्फ आवाज से कंट्रोल (Control Windows Laptop with Voice Access) कर सकते हैं। अब फाइल्स ओपन करने, ईमेल टाइप करने या लैपटॉप शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिना थर्ड-पार्टी ऐप के कंट्रोल अधिकतर लोग मानते हैं कि लैपटॉप को वॉयस कमांड से चलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत होगी, लेकिन Windows ने पहले से ही Voice Access नाम का फीचर उपलब्ध कराया है। इस फीचर की मदद से आपका लैपटॉप स्मार्टफोन की तरह आपकी आवाज़ समझकर तुरंत कमांड को पूरा करता है।