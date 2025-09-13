स्मार्टफोन की तरह वॉयस कमांड से चलाएं लैपटॉप, Voice Access से ऐसे कंट्रोल करें सिस्टम
Control Windows Laptop with Voice Access: क्या आप जानते हैं कि अब आपको Windows लैपटॉप चलाने के लिए माउस और कीबोर्ड की ज्यादा जरूरत नहीं? जी हां, स्मार्टफोन की तरह ही अब आप लैपटॉप को भी वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है।
Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 03:20:12 PM (IST)
Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 03:49:25 PM (IST)
Windows लैपटॉप को फोन की तरह वॉयस कमांड से चलाया जा सकता है। (Photo- Gemini AI)
HighLights
- वॉयस कमांड से लैपटॉप कंट्रोल करें
- ईमेल लिखेगा Windows Voice Access
- वॉयस कमांड से शटडाउन तक आसान
डिजिटल डेस्क: Windows ने अपने यूज़र्स के लिए एक बेहद खास फीचर Voice Access दिया है, जिससे आप अपने लैपटॉप को सिर्फ आवाज से कंट्रोल (Control Windows Laptop with Voice Access) कर सकते हैं। अब फाइल्स ओपन करने, ईमेल टाइप करने या लैपटॉप शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिना थर्ड-पार्टी ऐप के कंट्रोल
अधिकतर लोग मानते हैं कि लैपटॉप को वॉयस कमांड से चलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत होगी, लेकिन Windows ने पहले से ही Voice Access नाम का फीचर उपलब्ध कराया है। इस फीचर की मदद से आपका लैपटॉप स्मार्टफोन की तरह आपकी आवाज़ समझकर तुरंत कमांड को पूरा करता है।
Voice Access कैसे ऑन करें?
Voice Access फीचर ऑन करना बेहद आसान है। आइए जानते हैं स्टेप्स बाय स्टेप्स पूरी डिटेल-
- सबसे पहले Windows + S प्रेस करें।
- सर्च बार में "Voice Access" टाइप करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर संदेश आएगा – Do you want to continue and set up Voice Access?
- यहां आपको Yes, Continue चुनना होगा।
- इसके बाद Voice Access एक्टिवेट हो जाएगा।
- अब आपको अपने लैपटॉप में Microphone ऑन करना होगा ताकि सिस्टम आपकी आवाज को पहचान सके।
क्या-क्या कर सकते हैं वॉयस कमांड से?
Voice Access एक्टिवेट होने के बाद आप सिर्फ बोलकर कई तरह के काम कर सकते हैं।
- फाइल्स और फोल्डर्स खोलना
- लंबे ईमेल टाइप करना
- वेब ब्राउजिंग
- सिस्टम को शटडाउन या रिस्टार्ट करना
- टाइपिंग और टेक्स्ट एडिटिंग
यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो लैपटॉप पर लंबे समय तक टाइपिंग करते हैं या एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं।
आसान और यूज़र-फ्रेंडली
Voice Access की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आसान, तेज़ और बिना किसी एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन के इस्तेमाल किया जा सकता है। अब Windows लैपटॉप यूज़र्स को भी स्मार्टफोन जैसा अनुभव मिलेगा।
