WhatsApp अकाउंट डिलीट करने से पहले जान लें पूरा प्रोसेस, एक बार हटाया तो वापस नहीं मिलेगा डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के दौर में सोशल मीडिया इंसान के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में अगर आप WhatsApp अकाउंट को डिलीट करना केवल ऐप हटाने से कहीं ज्यादा बड़ा फैसला होता है। अकाउंट डिलीट करते ही आपकी प्रोफाइल डिटेल्स, पूरी चैट हिस्ट्री और फोन नंबर से जुड़े सभी बैकअप स्थायी रूप से मिट जाते हैं। आमतौर पर यह विकल्प वे यूजर्स चुनते हैं, जो नया नंबर लेने जा रहे होते हैं, लंबे समय के लिए प्लेटफॉर्म से दूरी बनाना चाहते हैं या प्राइवेसी कारणों से WhatsApp को पूरी तरह छोड़ना चाहते हैं।
अकाउंट डिलीट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह प्रक्रिया लॉगआउट से अलग होती है और इसके बाद डेटा को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता।
WhatsApp अकाउंट डिलीट करने का मतलब क्या है?
अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, WhatsApp में अकाउंट को अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट करने का विकल्प मौजूद नहीं है। एक बार अकाउंट डिलीट होने के बाद चैट्स, ग्रुप्स और बैकअप हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेना बेहद जरूरी माना जाता है।
WhatsApp अकाउंट डिलीट करने की प्रक्रिया
Android यूजर्स के लिए
iPhone यूजर्स के लिए
अकाउंट डिलीट होते ही ऐप आपको तुरंत साइन आउट कर देता है।
WhatsApp Web या डेस्कटॉप ऐप से अकाउंट डिलीट करने का विकल्प नहीं मिलता। यह प्रक्रिया केवल उस मोबाइल डिवाइस से पूरी की जा सकती है, जिस पर अकाउंट एक्टिव होता है। मोबाइल पर अकाउंट हटते ही सभी वेब और डेस्कटॉप सेशन अपने आप लॉग आउट हो जाते हैं।
अकाउंट डिलीट करने के बाद क्या-क्या बदल जाता है?
अकाउंट डिलीट होने पर आपकी प्रोफाइल फोटो, About सेक्शन और Last Seen स्टेटस हट जाते हैं। WhatsApp के सर्वर से पूरी चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाती है और आप सभी ग्रुप्स से बाहर कर दिए जाते हैं। Google Drive या iCloud पर सेव किए गए क्लाउड बैकअप भी हट जाते हैं, जिससे बाद में चैट्स को रीस्टोर करना संभव नहीं रहता। फोन नंबर WhatsApp से डिस्कनेक्ट हो जाता है, हालांकि जब तक दूसरों की कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट नहीं होती, तब तक वह नंबर दिखाई दे सकता है। अगर बाद में उसी नंबर से दोबारा साइन-अप किया जाता है, तो WhatsApp इसे एक नया अकाउंट मानता है।
अकाउंट डिलीट करने से पहले क्या जरूरी है?
अकाउंट हटाने से पहले जरूरी चैट्स को मैनुअली एक्सपोर्ट कर लेना बेहतर होता है। WhatsApp ईमेल के जरिए मीडिया के साथ या बिना मीडिया के चैट एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है। साथ ही, जिन लोगों से आप नियमित संपर्क में रहते हैं, उन्हें पहले ही जानकारी देना जरूरी है कि आप अब WhatsApp पर उपलब्ध नहीं रहेंगे।
यदि आप केवल फोन नंबर बदल रहे हैं, तो अकाउंट डिलीट करने की बजाय WhatsApp के Change Number फीचर का इस्तेमाल करना ज्यादा सही विकल्प हो सकता है।
