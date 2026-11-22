टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप 1 लाख रुपये तक के बजट में एक नया लैपटॉप लेने का मन बना रहे हैं, तो दिमाग में सबसे पहले Dell और HP का ही नाम आता है। भारत में इन दोनों कंपनियों पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि इनके पास हर तरह के यूजर के लिए शानदार मॉडल्स मौजूद हैं। लेकिन जब बात 85 हजार से 1 लाख रुपये खर्च करने की हो, तो सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर फैसला लेना सही नहीं रहता है।

परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी में कौन आगे? 1 लाख रुपये के बजट में Dell और HP दोनों ही दमदार हार्डवेयर देते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का अंदाज थोड़ा अलग है। Dell की मजबूती: Dell के इस रेंज वाले मॉडल्स, जैसे Dell 14 और Dell 15 सीरीज, अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और टिकाऊ हिंज के लिए जाने जाते हैं। अगर आप रोजाना घंटों टाइपिंग करते हैं या लैपटॉप को थोड़ा रफ इस्तेमाल करते हैं, तो Dell की बॉडी और कीबोर्ड काफी भरोसेमंद महसूस होते हैं। वहीं हैवी काम या गेमिंग के लिए Dell G15 सीरीज भी इसी बजट में मिल जाती है।

HP का स्टाइल: दूसरी तरफ HP अपने लैपटॉप के डिजाइन और हल्के वजन पर ज्यादा ध्यान देता है। HP OmniBook और Core Ultra सीरीज के मॉडल्स देखने में बेहद स्लिम और स्टाइलिश लगते हैं। स्पीड की बात करें तो दोनों कंपनियां लेटेस्ट Intel Core Ultra और Snapdragon प्रोसेसर के साथ 16GB से 24GB तक रैम देती हैं, जिससे मल्टीटास्किंग बिना रुके स्मूद चलती है। बैटरी बैकअप, डिस्प्ले और फीचर्स में कौन बेस्ट? अगर आप काम और पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो बैटरी बैकअप और वजन जरूरी चीजें होती हैं। इस मामले में HP थोड़ा आगे निकलता दिखता है। 1 लाख से कम कीमत में आने वाले HP OmniBook मॉडल्स का वजन करीब 1.3 से 1.6 किलोग्राम के आसपास रहता है और इनमें लंबा बैटरी बैकअप मिलता है। इसके अलावा HP इस बजट में 2-इन-1 टचस्क्रीन फ्लिप वाले ऑप्शन भी देता है, जिन्हें आप टैबलेट की तरह मोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं।