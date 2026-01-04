स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी हो जाती है खत्म? सुधार लें ये 5 आदतें, सालों-साल चलेगी आपके फोन की लाइफ

टेक्नोलॉजी डेस्क। स्मार्टफोन आज हमारी जीवनशैली का केंद्र बन चुका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी बैटरी लाइफ है। भले ही बाजार में अब 7000mAh जैसी विशाल क्षमता वाली बैटरी वाले फोन आ गए हों, लेकिन गलत आदतों के कारण वे भी जल्दी दम तोड़ देते हैं।अगर आप भी बार-बार फोन चार्ज करने से परेशान हैं, तो कहीं आप ये 5 अनजानी गलतियां तो नहीं कर रहे? आइए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं जो आपके स्मार्टफोन की उम्र घटा रही हैं:

1. नोटिफिकेशन का 'जाल' क्या आपके फोन की स्क्रीन हर दो मिनट में जलती रहती है? हर ऐप को नोटिफिकेशन की अनुमति देना बैटरी के लिए घातक है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, स्क्रीन ऑन होती है और प्रोसेसर सक्रिय हो जाता है।

समाधान: सेटिंग्स में जाकर केवल महत्वपूर्ण ऐप्स (जैसे बैंक या काम के ऐप्स) के नोटिफिकेशन ऑन रखें, बाकी को 'ऑफ' कर दें। 2. ब्राइटनेस की 'चकाचौंध' स्क्रीन जितनी चमकीली होगी, बैटरी उतनी ही तेजी से खर्च होगी। धूप में फुल ब्राइटनेस जरूरी है, लेकिन घर के अंदर इसे अधिकतम पर रखना समझदारी नहीं है। समाधान: फोन को 'ऑटो-ब्राइटनेस' मोड पर रखें। यह रोशनी के हिसाब से स्क्रीन को खुद एडजस्ट कर बैटरी बचाता है। 3. चार्जिंग का गलत गणित ज्यादातर लोग फोन को 100% होने तक चार्ज करते हैं या फिर 0% होने का इंतजार करते हैं। लिथियम-आयन बैटरी के लिए ये दोनों ही स्थितियां तनाव पैदा करती हैं। साथ ही, सस्ते और लोकल चार्जर बैटरी को फुला सकते हैं। समाधान: अपनी बैटरी को हमेशा 20% से 80% के बीच रखने की कोशिश करें। यह बैटरी की लंबी उम्र के लिए सबसे 'गोल्डन रूल' माना जाता है। यह भी पढ़ें- छोटी सी चूक और बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, UPI यूज करते हैं तो इन सेफ्टी टिप्स को न करें इग्नोर 4. कनेक्टिविटी फीचर्स का फिजूल इस्तेमाल हम अक्सर घर से बाहर निकलते समय वाई-फाई (Wi-Fi) ऑन छोड़ देते हैं या जरूरत न होने पर भी जीपीएस (GPS) और ब्लूटूथ चालू रखते हैं। ऐसे में फोन लगातार नए सिग्नल्स को 'सर्च' करता रहता है, जो बैटरी को अंदर ही अंदर सोख लेता है।